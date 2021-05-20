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В Чехии неизвестный снова угрожает напасть на школы и детские сады

В Чехии неизвестный снова угрожает напасть на школы и детские сады

420on.cz 137
Аноним снова угрожает нападением на школу, сообщил пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) Ярослав Ибегей. О какой школе или детском саде идет речь опять неизвестно.
В Чехии неизвестный снова угрожает напасть на школы и детские сады

По данным NCOZ, детские сады и начальные школы в Чехии находятся в опасности. Полиция предупредила руководство образовательных учреждений о возможности нападения 20 или 21 мая. Полиция приняла меры предосторожности и пытается найти того, кто распространяет угрозы. 

С подобной ситуацией криминалисты столкнулись две недели назад.

Анонимная угроза о планируемом нападении на детский сад поступила в полицию вечером 6 мая. Были приняты превентивные меры. Информация об угрозе была разослана во все детские сады, а также администрации областей и муниципалитетов. Многие родители узнали о планируемой атаке из социальных сетей и СМИ и не пустили своих детей в сад. 

«NCOZ активно проверяет повторную анонимную угрозу планируемого нападения на этот раз на неуказанную школу. Мы приняли превентивные меры (открытые и тайные) в сотрудничестве с региональными управлениями полиции», — сказал Ибегей.

Сервер iDNES.cz цитирует директора одной из школ, которая сообщила родителям учеников, что входные двери школы будут закрыты. 

«Дорогие родители, полиция Чешской Республики связалась со мной, чтобы сообщить о возможности нападения на начальные школы и детские сады сегодня, 20 мая, и завтра, 21 мая. Мы немедленно заперли ворота и обе входные двери», — написала директор. По ее словам, в эти дни дети не будут покидать помещения школы, выходить гулять на площадку или за пределы учреждения во время учебы.

 

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Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
полиция школы дети Чехия
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