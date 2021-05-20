В Чехии неизвестный снова угрожает напасть на школы и детские сады

По данным NCOZ, детские сады и начальные школы в Чехии находятся в опасности. Полиция предупредила руководство образовательных учреждений о возможности нападения 20 или 21 мая. Полиция приняла меры предосторожности и пытается найти того, кто распространяет угрозы.
С подобной ситуацией криминалисты столкнулись две недели назад.
Анонимная угроза о планируемом нападении на детский сад поступила в полицию вечером 6 мая. Были приняты превентивные меры. Информация об угрозе была разослана во все детские сады, а также администрации областей и муниципалитетов. Многие родители узнали о планируемой атаке из социальных сетей и СМИ и не пустили своих детей в сад.
«NCOZ активно проверяет повторную анонимную угрозу планируемого нападения на этот раз на неуказанную школу. Мы приняли превентивные меры (открытые и тайные) в сотрудничестве с региональными управлениями полиции», — сказал Ибегей.
Сервер iDNES.cz цитирует директора одной из школ, которая сообщила родителям учеников, что входные двери школы будут закрыты.
«Дорогие родители, полиция Чешской Республики связалась со мной, чтобы сообщить о возможности нападения на начальные школы и детские сады сегодня, 20 мая, и завтра, 21 мая. Мы немедленно заперли ворота и обе входные двери», — написала директор. По ее словам, в эти дни дети не будут покидать помещения школы, выходить гулять на площадку или за пределы учреждения во время учебы.
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Источник: ceskenoviny.cz