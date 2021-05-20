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Двое мужчин погибли в ДТП в Праге. Полиция оштрафовала водителей, снимающих трагедию на смартфоны

Двое мужчин погибли в ДТП в Праге. Полиция оштрафовала водителей, снимающих трагедию на смартфоны

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​Серьезная авария произошла 20 мая на автомагистрали D4 при выезде из Праги в районе Велка Хухле. Двое мужчин погибли в результате ДТП, две женщины были госпитализированы. Полиция наложила несколько штрафов на проезжавших мимо водителей, которые фотографировали последствия аварии.
Двое мужчин погибли в ДТП в Праге. Полиция оштрафовала водителей, снимающих трагедию на смартфоны

Авария произошла в четверг около 10 часов утра на улице Страконицка. Водитель автомобиля по неизвестным причинам съехал с дороги. Помимо машин скорой помощи, спасательная служба направила к месту аварии вертолет. Медики обнаружили у шоссе двух тяжело раненых мужчин, спасти которых не удалось, и двух женщин с травмами средней степени тяжести.

«Мы боролись за жизни обоих мужчин более получаса. В результате аварии они получили очень серьезные травмы, поэтому, к сожалению, нам не удалось их спасти. Две женщины в возрасте от 58 до 79 лет были доставлены в больницу», — сообщили врачи в Твиттере.

На видеозаписи с места происшествия, опубликованной в Твиттере, видно, что машина, по всей видимости, врезалась в дерево. Обстоятельства трагедии устанавливает полиция.

Пресс-секретарь полиции Ян Рыбански сообщил, что после аварии полицейские оштрафовали как минимум четырех водителей, которые фотографировали трагедию. Штрафы были наложены за то, что водители не уделяли внимание управлению автомобилем, чем нарушили правила дорожного движения.

Полиция также просит потенциальных свидетелей, особенно водителей, которые проезжали в это время мимо, помочь установить обстоятельства ДТП. Для этого им нужно позвонить по телефону службы экстренной помощи 158. 

Из-за ДТП дорога в направлении из Праги была временно перекрыта, затем для движения была открыта одна полоса.

 

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Источник: novinky.cz

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Темы
дтп авария Прага полиция Автомобили мобильный телефон
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