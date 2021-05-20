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Из центра Праги исчезнут летние террасы

Из центра Праги исчезнут летние террасы

420on.cz 1
Об ограничении работы летних террас ресторанов в историческом центре Праги говорят уже около двух лет. Из-за пандемии эта тема потеряла свою актуальность, но сейчас администрация Праги 1 снова вернулась к этому вопросу и начала расторгать договоры об аренде террас и вносить изменения в контракты.
Фото: Pixabay
Из центра Праги исчезнут летние террасы

Прага 1 ограничила размер террасы ресторана T.G.I. Friday’s на улице Na Příkopě. Из десяти столов осталось около половины. Об этом сообщила менеджер американской ресторанной сети Ева Балажова.

До пандемии через Старый город ежедневно проходили сотни тысяч туристов. Согласно новой концепции расположения террас, одобренной городским советом 3 мая, их внешний вид должен соответствовать туристическому облику города. Некоторые летние террасы занимают слишком много места на тротуаре, неправильно расположены, устарели или не вписываются в архитектурную среду. Террасы, за некоторыми исключениями, не должны использовать отдельно стоящие мобильные навесы, размещаться на пешеходных переходах или на углу улиц. Поэтому некоторые рестораторы решили полностью убрать летние террасы или уменьшить их площадь. 

Около 20 владельцев ресторанов с летними террасами обязаны будут в течение трех месяцев расторгнуть договор аренды с городом, еще 31 заведение планирует перестроить летние террасы или уменьшить их.

«Контракты не будут расторгнуты без компенсации, город выступит с альтернативным предложением. В этих случаях мы хотим заключить новые договоры аренды с измененными условиями, например, закрывать террасы на ночь или уменьшить их площадь», — сказал представитель городской администрации Вит Хофман.

Он добавил, что город поддерживает рестораторов — им не нужно было платить за террасы ни в прошлом, ни в этом году. Ранее плата за 1 квадратный метр летней террасы в центре Праги составляла около 120 крон в день.

Рестораторы недовольны новым решением. Пандемия и так принесла им огромные убытки. «Для нашего бизнеса это конец, у нас нет доставки или окон выдачи», — ответил Ладислав Захалка, менеджер ресторанов El Torro Negro и Oliva Verde на Староместской площади. Информацию о расторжении договора аренды он пока не получил, но ждет ее в любой момент.

У политиков пока нет единого мнения по этому вопросу. «Сейчас комиссия по торговле и услугам собралась в Праге 1, чтобы обсудить решение совета. Мы не согласны с предложенной формулировкой и считаем его плохим по отношению к предпринимателям», — сказал Карел Грабейн, советник Праги 1.

В Праге 1 около 2500 ресторанов, только около 500 из них имеют летние террасы. Чешская торговая палата, наоборот, пытается договориться с городом о более выгодных условиях, чтобы в центре было больше террас, даже если на тротуаре стоит несколько столов и стульев.

«Все началось с утверждения, что туристы не смогут ходить по тротуару. Эта причина уже года два-три неактуальна. Вторая причина заключалась в том, что террасы некрасивые. Я согласен, что некоторые террасы выглядят как в 90-е годы прошлого века, однако поменять их в один момент не получится», — сказал Филип Дворжак, председатель отдела экономической политики Торговой палаты и бывший староста Праги 1.

 

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Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
рестораны Прага центр Праги Чехия коронавирус бизнес
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