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Первый трамвай в новом дизайне выехал на улицы Праги

Первый трамвай в новом дизайне выехал на улицы Праги

420on.cz 29
​В среду Транспортное предприятие Праги представило первый трамвай, раскрашенный в новые цвета. В августе прошлого года пражские советники решили, что все автобусы, трамваи, пригородные поезда и поезда метро, ​​входящие в систему Пражского объединенного транспорта (PID), в будущем будут иметь одинаковый дизайн в серо-красной цветовой гамме.
Фото: PID
Первый трамвай в новом дизайне выехал на улицы Праги

Дизайн, разработанный графической студией Superlative.works, был одобрен 3 августа 2020 года пражскими советниками. Такой облик получат новые городские транспортные средства в чешской столице и Среднечешском крае. Новое графическое решение не распространится на трамвай Т3 и его версии.

Первым трамваем в новом дизайне стал Škoda 14T. Его уже можно увидеть на улицах чешской столицы. Трамвай будет перевозить пассажиров по маршруту № 17. В ближайшие дни такие же трамваи появятся и на других городских маршрутах — № 3,8 и 10, которые выезжают из депо Кобылисы. Вслед за трамваем новый дизайн получат и пражские автобусы. Разница по сравнению с нынешней цветовой схемой не совсем принципиальная, но отличия все же есть. Основных цветов всего два: красный и светло-серый. Красные полосы на составе вертикальные, а не горизонтальные, как сейчас. Логотип PID тоже изменился. Он стал проще, понятнее и состоит всего из трех букв аббревиатуры PID.

В настоящее время система PID расширяется по всему Среднечешскому краю, поэтому настало время модернизировать и унифицировать визуальный облик всех составов, чтобы пассажиры сразу же определили, что в этом транспортном средстве PID билет действителен, объяснял ранее заместитель мэра Праги по транспорту Адам Шейнгерр. Сейчас в дизайне общественного транспорта Праги используется 17 разных цветов. Полностью трамваи, автобусы и поезда в Праге и Среднечешском крае планируется перекрасить в течение десяти лет.

 

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Источник: irozhlas.cz

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Темы
транспорт Прага трамвай автобусы метро Чехия
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