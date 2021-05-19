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Обзор СМИ Чехии 19.05.21: повышенная нагрузка в школах, увеличение числа случаев рака простаты и бесплатные ПЦР-тесты

Обзор СМИ Чехии 19.05.21: повышенная нагрузка в школах, увеличение числа случаев рака простаты и бесплатные ПЦР-тесты

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Как жители Чехии защищают деньги от инфляции, станут ли ПЦР-тесты бесплатными, сколько мужчин страдает от рака простаты и зачем учителя устраивают детям несколько тестов в день. Подготовили подборку из чешских СМИ. О чем, кроме эпидемии коронавируса и вакцинации, пишут крупные издания Чехии в среду, 19 мая.
Обзор СМИ Чехии 19.05.21: повышенная нагрузка в школах, увеличение числа случаев рака простаты и бесплатные ПЦР-тесты

E15

Регионы, города и муниципалитеты просят более миллиарда крон в качестве субсидий и ссуд для восстановления заброшенных территорий. Об этом пишет E15. В этом году в программе Фонда государственной поддержки инвестиций есть только половина необходимых денег — 500 миллионов крон. По данным фонда, бюджет увеличиваться не будет.

Mf Dnes

Некоторые школы не щадят учеников, только вернувшихся за парты, отмечает Mf Dnes на первой полосе. Авторы статьи сообщают, что учителя пытаются наверстать упущенное и, порой, проводят несколько тестов за день. При этом школы получили рекомендации от Министерства образования не нагружать детей как минимум в первые недели после возвращения к нормальной учебе. 

Hospodářské noviny

Почти 20% компаний лишились своих резервов из-за коронавирусного кризиса. Это данные исследования ČSOB, опубликованного изданием Hospodářské noviny. У более чем половины чешских предпринимателей результаты в 2020 году ухудшились по сравнению с 2019-м. Пандемия сильнее всего ударила по малому бизнесу: каждый десятый предприниматель сообщил об убытках. 

Deník

Все больше мужчин в Чехии страдают раком простаты, пишет Deník. Как сообщает издание, пациентов с таким диагнозом около 60 тысяч. Ежегодно врачи выявляют от семи до восьми тысяч новых случаев. Врачи рекомендуют мужчинам старше 50 лет проходить регулярные осмотры.

Lidové noviny

Во время летних каникул ПЦР-тесты могут стать бесплатными для жителей Чешской Республики. Премьер-министр Андрей Бабиш подтвердил это журналистам издания Lidové noviny. С июня по сентябрь непривитые люди будут иметь возможность сэкономить примерно 1500 крон на каждом ПЦР-тесте. По словам Бабиша, план будет работать и для путешественников внутри страны, и для тех, кто отправляется за границу.

Právo

В прошлом году во время эпидемии жители Чехии купили сберегательные государственные облигации на сумму более 15 миллиардов крон, пишет на первой полосе Právo. Это почти вдвое больше, чем в 2019 году. Согласно изданию, повышенный интерес связан с желанием домашних хозяйств вложить свободные деньги в защищенные от инфляции активы.

 

 

Источник: irozhlas

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