Синоптики рассказали о погоде в мае-июне в Чехии

На этой неделе температура воздуха в Чехии днем не превысит 15 ° C. В мае жителям республики не стоит ждать потепления. Согласно прогнозам синоптиков, в 17 мая по 13 июня в стране сохранится прохладная и дождливая погода.

В ближайшие дни выпадет не более 10 миллиметров осадков, такое количество не должно принципиально усугубить ситуацию на реках республики. Чешские реки все еще нестабильны, но гидрологический прогноз сообщает о снижении уровня воды во всех речных бассейнах, пострадавших от сильных дождей. Напоминаем, что на прошлой неделе мэр Праги закрыл все городские набережные из-за угрозы наводнения.

В конце этой недели над Центральной Европой будет преобладать холодный фронт. Только на следующей неделе в Чехии немного потеплеет. В начале недели утренняя температура составит около 12 ° C, а днем воздух прогреется до 20 градусов Цельсия. Такая погода продержится недолго — в конце мая снова ожидается похолодание, температура днем не будет превышать 16 ° C.

По долгосрочному прогнозу метеорологов, первая половина июня, вероятно, также будет более холодной, чем обычно. Средняя температура днем составит около 21 ° C, а в солнечные дни столбик термометра поднимется до 25 ° C. Тропических температур выше 30 градусов Цельсия, которые были зафиксированы в июне 2019 года, ожидать не стоит.

Источник: ceskatelevize.cz