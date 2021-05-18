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Минздрав Чехии отменил масочный режим в салонах красоты и спортзалах

Минздрав Чехии отменил масочный режим в салонах красоты и спортзалах

420on.cz 168
С 18 мая спортсменам и клиентам салонов красоты больше не нужно носить респираторы. Минздрав Чехии внес соответствующие изменения в постановление о ношении средств защиты дыхательных путей во время эпидемии COVID-19. Документ 17 мая одобрило правительство.
Фото: Pixabay
Минздрав Чехии отменил масочный режим в салонах красоты и спортзалах

Раньше спортсмены могли снимать респираторы во время тренировок или спортивных матчей, но только в определенных ситуациях или при соблюдении конкретных условий. Например, можно было заниматься спортом без респиратора, если дистанция между спортсменами составляла не менее двух метров или если у участников игры был отрицательный результат теста на коронавирус.

Действующее с 18 мая постановление Минздрава не предусматривает никаких условий. Респиратор больше не нужен во время тренировок или соревнований. Тренеры, судьи и другие члены спортивных команд также не обязаны носить средства защиты дыхательных путей.

Изменение требований о ношении респираторов с 18 мая распространяется и на клиентов салонов красоты.  Посетители массажных салонов, парикмахерских, соляриев и салонов косметических услуг теперь не должны носить медицинские маски или респираторы. 

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
коронавирус Министерство здравоохранения Чехия правительство спорт
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