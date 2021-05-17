Обзор СМИ Чехии 17.05.21: нехватка сотрудников в ресторанах, рост цен на сырье и вакцинация иностранцев от covid-19

Почему сотрудники ресторанов в Чехии не хотят возвращаться на работу, часто ли врачи выписывают пациентам неправильные лекарства, что такое телемедицина и как проблемы с вакцинацией для иностранцев отражаются на компаниях. Подготовили подборку из чешских СМИ. О чем, кроме эпидемии коронавируса и вакцинации, пишут крупные издания Чехии в понедельник, 17 мая.

Mf Dnes

Владельцы ресторанов в Чехии опасаются, что у них возникнут проблемы с поиском сотрудников. Об этом сообщает ежедневная газета Mf Dnes. Официанты и повара потеряли рабочие места во время эпидемии коронавируса и не торопятся возвращаться. У многих есть страх, что в случае новой волны болезни сфера общепит снова будет парализована. Сейчас самое сложное — найти квалифицированного повара или пекаря.

По данным кадровых агентств, работники гастрономии хотят быть уверены, что компания гарантирует им занятость в случае дальнейшего распространения коронавируса. Пока неясно, когда рестораны смогут открыться полностью и как долго продлится жизнь без ограничений, поэтому бывшие сотрудники не спешат.

Lidové noviny

Издание Lidové noviny пишет о повышении цен. Помимо продуктов питания, дорожает и сырье — нефть и металлы. Это влияет на сферу строительства. Например, цены на полистирол за последний год выросли на 35 процентов, а строительный металл подорожал на 25 процентов.

Значительным потребителем металлов является автомобильная промышленность. По мнению экономистов, можно ожидать, что легковые автомобили станут дороже. Уже сейчас наблюдаются более высокие цены на АЗС. Цены на топливо подорожали более чем на 16 процентов, пишут Lidové noviny.

Hospodářské noviny

Тысячи иностранцев, которые работают в Чешской Республике и оплачивают медицинскую страховку самостоятельно, не могут записаться на вакцинацию от COVID-19 через систему регистрации. По мнению руководителей компаний, это может стать проблемой. Об этом пишет издание Hospodářské noviny. Расходы на вакцинацию против коронавируса возмещаются в рамках системы государственного медицинского страхования. Однако это могут сделать только сотрудники чешских компаний или люди, постоянно проживающие в Чехии (trvalý pobyt).

По данным Чешской страховой ассоциации, в стране около 75 000 иностранцев, которые пользуются коммерческим медицинским страхованием. Чешские компании, которые нанимают иностранцев, теперь обеспокоены тем, что непривитые сотрудники выйдут на работу после смягчения мер.

E15

Растет интерес к государственным кредитам на жилье для молодежи. К апрелю заявки на них подали 240 претендентов. Это больше, чем за весь прошлый год — тогда их было меньше 200. Как пишет E15, причина повышенного интереса в основном заключается в смягчении условий кредитования в начале этого года — люди могут брать кредит вдвое больше, чем в предыдущие годы.

Теперь можно оформить ссуду до 2,4 миллиона крон. Процентная ставка сейчас составляет 1%. Однако, по мнению авторов E15, интерес к государственным кредитам не решит жилищный кризис. Программа привлекательна в основном для семей из небольших населенных пунктов. В крупных городах льготного кредита на приобретение недвижимости обычно не хватает.

Denik

Из-за эпидемии коронавируса в Чехии начинает появляться больше возможностей для прохождения медицинского обследования онлайн. Об этом говорит Denik. В проекте «Мой онлайн-доктор» (Můj praktik online) пациент может написать своему терапевту в чате и рассказать о том, что его беспокоит. Терапевт ответит в течение получаса. Все детали можно обсудить по видеосвязи.

По словам врачей, телемедицина способна решить около шестидесяти процентов проблем. Если онлайн-консультации недостаточно, пациент должен явиться в клинику для обследования.

Právo

По данным газеты Právo, аптеки ежедневно обнаруживают неправильно выписанные рецепты. Согласно исследованию Чешской палаты фармацевтов, большинство сотрудников аптек находят как минимум одну ошибку в рецепте в месяц. Более 20% ежедневно сталкиваются с неправильными рекомендациями от врачей. Чаще всего на рецепте указывают неверную дозировку препаратов или выписывают инъекции вместо таблеток.

Часто по рецепту прописывается одно и то же лекарство в разных препаратах. А иногда случается, что пациент получает электронный рецепт другого человека.

Euro

Агентство поддержки бизнеса и инвестиций Czechinvest в течение следующих семи лет выделит 1 миллиард крон на стартапы. Об этом сообщает еженедельник Euro. Глава Czechinvest Патрик Рейхл выбрал семь направлений, в которых агентство будет поддерживать технологические компании — всего их будет более трехсот. По мнению Рейхла, благодаря этому Чехия должна догнать развитые страны в инновациях.

Источник: irozhlas