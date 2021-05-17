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Карел Гавличек сказал, когда в Чехии полностью откроются рестораны

Карел Гавличек сказал, когда в Чехии полностью откроются рестораны

420on.cz 1037
Внутренние помещения ресторанов могут быть открыты в первой половине июня. Об этом журналистам сообщил министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек во время сегодняшней поездки в Бероун.
Фото: Pixabay
Карел Гавличек сказал, когда в Чехии полностью откроются рестораны

Пока планируется, что рестораны смогут заполнять помещения только на 50%. За одним столом будут собираться максимум четыре человека.

Летние террасы ресторанов в Чехии возобновили работу с понедельника, 17 мая. Из-за эпидемии коронавируса выпить пиво или поужинать на летней террасе могут только люди, у которых есть отрицательный результат теста на covid-19, подтверждение о вакцинации или о том, что человек переболел коронавирусом в последние три месяца.

Гавличек сейчас обсуждает дальнейшее снятие ограничений с главным гигиенистом и Минздравом Чехии. По его словам, внутренние помещения ресторанов смогут открыться в первую неделю июня, самое позднее — во вторую. Везде будет обязательным соблюдение строгих гигиенических требований, например, столы должны находиться на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга. «Безусловно, будут необходимы тесты, подтверждение о прививках или болезни, то есть в основном такой же режим, как на летних террасах сегодня», — добавил Гавличек.

 

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Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
рестораны Чехия коронавирус Министерство промышленности и торговли
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