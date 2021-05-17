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В Праге мужчина разбил роликами стеклянную дверь автобуса

В Праге мужчина разбил роликами стеклянную дверь автобуса

420on.cz 21
​Необычный случай, который произошел в Праге 5 мая, расследуют полицейские. Они разыскивают мужчину, который на остановке у автовокзала на Смихове разбил роликами стеклянные двери автобуса.
Фото: Policie ČR
В Праге мужчина разбил роликами стеклянную дверь автобуса

Человек, запечатленный на видеозаписи, переходил дорогу, когда мимо него проехал автобус.

«Хотя столкновения не было, и пешеходу даже не пришлось отбежать, чтобы автобус не задел его, он не оставил это просто так. Он вернулся к автобусу и разбил роликовыми коньками стеклянную часть двери», — сказал пресс-секретарь полиции Ян Рыбански.

Информацию о личности подозреваемого можно сообщить по телефону 158. Полиция расследует обстоятельства происшествия. Мужчину могут обвинить в повреждении чужого имущества, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

Источник: novinky.cz

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