Чехия отменит карантин после возвращения из Хорватии

Основным препятствием для летнего отдыха в Хорватии по-прежнему остается пятидневный карантин, который должны пройти все путешественники после возвращения в Чехию из Хорватии. На пятый день обязательно нужно сделать ПЦР-тест. Однако карантин, возможно, будет отменен уже через неделю.

Фото: Pixabay

В Хорватию летом обычно отправляются сотни тысяч чехов. До начала основного туристического сезона условие о карантине будет отменено, подтвердил замминистра иностранных дел Чехии Мартин Смолек.

«Я ожидаю, что в эту субботу или воскресенье уровень заболеваемости в Хорватии снизится до определенной границы, которая позволит внести страну в «красный» список. Это значительно облегчит возвращение туристов», — сказал он. Сейчас Хорватия на чешской туристической карте отмечена темно-красным цветом (очень высокий риск заражения). Перемещение в красную зону (высокий риск) станет ключевым изменением. В этом случае не нужно будет оставаться 5 дней в самоизоляции, а сделать ПЦР-тест на коронавирус можно будет в любой момент после приезда из Хорватии.

Кроме того, в пятницу правительство решило, что карантин не будут проходить путешественники, которые вернулись из «красных» стран, если они как минимум 22 дня назад привились хотя бы одной дозой вакцины.

Представители турфирм подтвердили, что пятидневный карантин — самое большое препятствие для летнего отдыха чешских туристов.

«Вы берете отпуск на неделю, но на самом деле из-за карантина вам нужно взять 14 дней отпуска, это бессмысленно», — говорит представитель чешской турфирмы Томислав Войнович, которая организует туры в Хорватию.

Однако чехи не должны забывать, что Хорватия также предъявляет свои условия при въезде в страну. Летом эти условия будут, скорее всего, точно такими же, как и сейчас.

«Условия таковы, что поехать туда может практически каждый. Это план на весь сезон. Особой разницы не будет. Три главных условия — отрицательный тест, подтверждение о вакцинации или о том, что вы переболели коронавирусом», — сказала Натали Мунитич из Хорватского национального совета по туризму в Праге.

Основным изменением на хорватской границе должно стать введение так называемого CovidPass, которое запланировано на начало июня. «С CovidPass все изменится технически. Готовятся считывающие устройства, которые будут на границах. Все будет в QR-кодах, в электронном виде. Сейчас, когда туристы едут в Хорватию, у них обычно есть подтверждение в бумажном виде», — объясняет Натали Мунитич.

Напоминаем, что сейчас для въезда в Хорватию должно быть выполнено одно из следующих условий: отрицательный результат ПЦР-теста или теста на антиген с медицинским подтверждением (срок давности тестов должен составлять не более 48 часов); подтверждение о вакцинации (вторая доза препарата должна быть введена 14 дней назад) или документ, подтверждающий, что человек переболел коронавирусом (не менее 11 дней перед поездкой и не позднее, чем за 180 дней до поездки).

После въезда в Хорватию необходимо оплатить ПЦР-тест и до получения результата находиться в изоляции.

Для детей младше семи лет есть исключение — им не нужно делать тесты, если родители выполнили вышеперечисленные требования.

Источник: seznamzpravy.cz