Обменять водительское удостоверение в Чехии можно будет онлайн

​В этом году почти 341 000 автомобилистов в Чехии должны обменять свои водительские права. Из-за эпидемии коронавируса водителям, чьи удостоверения прекратили действовать в период с 1 сентября 2020 года по 30 июня 2021 года, срок обмена продлен на десять месяцев. Тем временем правительство готовит поправку, которая позволит подавать документы на обмен водительских прав онлайн.

Всего в Чехии в этом году истечет срок действия 340 953 водительских прав. Больше всего их в Среднечешском крае (47 500 автомобилистов), на втором месте — Прага, на третьем — Южно-Моравский край. Чаще всего права меняют водители в возрасте от 41 до 50 лет.

Из-за эпидемии коронавируса срок действия чешских водительских удостоверений и документа о техническом осмотре автомобиля продлевается на 10 месяцев на всей территории Европейского Союза с того момента, когда завершился срок действия этих документов (этот период должен быть с 1 сентября 2020 года по 30 июня 2021 года).

При необходимости водительские права заменить можно — точно так же, как и пройти техосмотр. Органы власти и станции технического осмотра автомобилей по-прежнему работают. Однако, несмотря на предоставленную отсрочку, Минтранс рекомендует водителям по возможности пройти регулярный технический осмотр автомобиля для проверки пригодности его к эксплуатации.

Отсрочка водительских прав и техосмотра стала возможной в рамках программы Omnibus II, который последовал за прошлогодним Omnibus I. В связи с первой волной коронавируса на семь месяцев был продлен срок водительских прав и акта техосмотра, закончившихся в период с 1 февраля по 31 августа 2020 года. Документы, которые уже были ранее продлены, теперь будут действовать до 1 июля 2021 года (или в течение шести месяцев, если их срок закончится после 1 июля 2021 года).

Отсрочка Omnibus II была предоставлена Европейской комиссией в январе в ответ на текущую ситуацию с пандемией и по инициативе государств-членов ЕС, включая Чешскую Республику. Постановление вступило в силу 6 марта 2021 года во всех странах Евросоюза.

Источник: novinky.cz