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Обменять водительское удостоверение в Чехии можно будет онлайн

Обменять водительское удостоверение в Чехии можно будет онлайн

420on.cz 255
​В этом году почти 341 000 автомобилистов в Чехии должны обменять свои водительские права. Из-за эпидемии коронавируса водителям, чьи удостоверения прекратили действовать в период с 1 сентября 2020 года по 30 июня 2021 года, срок обмена продлен на десять месяцев. Тем временем правительство готовит поправку, которая позволит подавать документы на обмен водительских прав онлайн.
Обменять водительское удостоверение в Чехии можно будет онлайн

Всего в Чехии в этом году истечет срок действия 340 953 водительских прав. Больше всего их в Среднечешском крае (47 500 автомобилистов), на втором месте — Прага, на третьем — Южно-Моравский край. Чаще всего права меняют водители в возрасте от 41 до 50 лет.

Из-за эпидемии коронавируса срок действия чешских водительских удостоверений и документа о техническом осмотре автомобиля продлевается на 10 месяцев на всей территории Европейского Союза с того момента, когда завершился срок действия этих документов (этот период должен быть с 1 сентября 2020 года по 30 июня 2021 года).

При необходимости водительские права заменить можно — точно так же, как и пройти техосмотр. Органы власти и станции технического осмотра автомобилей по-прежнему работают. Однако, несмотря на предоставленную отсрочку, Минтранс рекомендует водителям по возможности пройти регулярный технический осмотр автомобиля для проверки пригодности его к эксплуатации. 

Отсрочка водительских прав и техосмотра стала возможной в рамках программы Omnibus II, который последовал за прошлогодним Omnibus I.  В связи с первой волной коронавируса на семь месяцев был продлен срок водительских прав и акта техосмотра, закончившихся в период  с 1 февраля по 31 августа 2020 года. Документы, которые уже были ранее продлены, теперь будут действовать до 1 июля 2021 года (или в течение шести месяцев, если их срок закончится после 1 июля 2021 года).

Отсрочка Omnibus II была предоставлена Европейской комиссией в январе в ответ на текущую ситуацию с пандемией и по инициативе государств-членов ЕС, включая Чешскую Республику. Постановление вступило в силу 6 марта 2021 года во всех странах Евросоюза.

Источник: novinky.cz

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Темы
водительские права Чехия Евросоюз Автомобили
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