Полиция разогнала масштабную интернациональную вечеринку в центре Праги

В ночь на 15 мая полицейские разогнали вечеринку в центре Праги. В клубе веселились 150 человек — в основном иностранцы в возрасте от 16 лет до 51 года. Владельцу заведения грозит штраф на сумму до 3 миллионов крон.

Вечеринка проходила в клубе на крыше торгового центра «Котва». Сообщение об этом поступило в полицию около часа ночи, после чего к месту отправились несколько патрулей. Стражи порядка установили личности всех находившихся в клубе.

«В клубе было около 150 человек, вероятно, со всех континентов, кроме Антарктиды и Австралии. Самый молодой участник был 2005 года рождения, самый старший — 1970 года рождения. Среди гостей было 25 чехов», — рассказал пресс-секретарь полиции Ян Данек, добавив, что на вечеринке были люди 30-ти национальностей.

Полиция также задержала 24-летнего мужчину, который отказался подчиниться требованиям полиции и вмешался в операцию. Его доставили в полицейский участок.

Полиция уведомила о происшествии административный орган. Управляющему клубом грозит штраф в размере трех миллионов крон. В Чехии сейчас продолжают действовать ограничительные меры, связанные с эпидемией коронавируса. В том числе запрещено проведение организованных акций и мероприятий (как частных, так и общественных), в которых участвуют более двух человек.

Источник: novinky.cz