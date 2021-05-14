Поехать из Чехии в Дрезден за покупками можно без тестов на covid-19 и карантина

​С четверга, 13 мая, жители Чехии могут совершать короткие поездки в Саксонию продолжительностью до 24 часов без теста на коронавирус. Путешественники, которые сделали прививку от коронавируса, могут задержаться в Германии дольше без необходимости проходить карантин.

Фото: pixabay

В Саксонии с 13 мая действуют те же правила, что и в остальной части Германии, которая разрешает краткосрочные трансграничные поездки в Чешскую Республику и обратно без обязательных тестов на covid-19.

«Вакцинированным людям не нужно по прибытии проходить карантин, это правда. Даже в Саксонии», — заявил в пятницу пресс-секретарь Саксонского федерального полицейского управления в Пирне. Это правило распространяется и на тех, кто переболел коронавирусом, если с момента постановки диагноза прошло не менее 28 дней и не более шести месяцев.

Путешественники из эпидемически опасных районов, к которым также относится Чехия, не должны проходить в Германии карантин. Они обязаны приложить отрицательный результат теста на covid-19 к электронной карточке регистрации, которая заполняется на въезде. Это обязательное условие для тех, кто планирует находиться в Германии более 24 часов.

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Источник: novinky.cz