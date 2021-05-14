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Мэр Праги закрывает городские набережные

Мэр Праги закрывает городские набережные

420on.cz 156
Сильные дожди вынудили руководство города превентивно закрыть набережные Влтавы и преграды для защиты от наводнений на Чертовке, заявил в пятницу мэр Праги Зденек Гржиб. Приостановлено лодочное сообщение между центром Праги и зоопарком.
Мэр Праги закрывает городские набережные

«В связи с предупреждением Прага принимает превентивные меры по борьбе с наводнениями. Сегодня будут закрыты пражские набережные и ворота на Чертовке. Город также на связи с организаторами праздника летнего солнцестояния Navalis», — написал Гржиб в Twitter.

Преграды для защиты от наводнений на Чертовке закроются во второй половине дня, люди должны будут покинуть пражские набережные до 18:00. Администрация также предупредила жителей, чтобы они не парковали свои машины рядом с рекой.

По словам мэра, течение принесло различные предметы, их скопление привело к засорению шлюзовой камеры Модржаны. «Мы находимся в контакте с районными администрациями, которых касается этот вопрос. Мы продолжим внимательно следить за уровнем и течением реки», — добавил Гржиб.

Пражское пароходство сообщило на своем сайте, что в связи с закрытием шлюзовой камеры в Модржанах отменены рейсы в Слапы. Из-за дождливой погоды и угрозы наводнения компания также отменила круизы на прогулочных лодках в Пражский зоопарк.

Прекращена работа нескольких паромов компании «Пражская Венеция». «Празднования Navalis, запланированные на 15 мая, вероятно, состоятся даже при таком уровне воды в Влтаве, но мы отменили регату лодок и купание людей в реке», — сказал Зденек Бергман, перевозчик и владелец компании «Пражская Венеция».

Грозы пришли в Чехию в среду, 12 мая. В четверг и пятницу в стране продолжаются сильные дожди. Ожидается, что в субботу уровень воды в Влтаве достигнет первого уровня угрозы наводнения.

Источник: idnes.cz

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