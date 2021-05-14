Обзор СМИ Чехии 14.05.21: рынок труда, тревога у школьников, доходы Аренбергера и литиевый клондайк

В какой сфере сегодня можно найти работу в Чехии, почему у школьников развивается тревожное расстройство, что будет с крупнейшим месторождением лития в Европе и как Андрей Бабиш отреагировал на вскрывшиеся доходы нового министра здравоохранения Петра Аренбергера. Подготовили подборку из чешских СМИ. О чем, кроме эпидемии коронавируса и вакцинации, пишут крупные издания Чехии в пятницу, 14 мая.

Mf Dnes

На строительстве чешских дорог и автомагистралей не хватает рабочих. Об этом пишет Mf Dnes. В дефиците в основном строители мостов и проектировщики. Ситуацию усугубляет пандемия коронавируса — компании испытывают трудности с привлечением работников из-за рубежа.

Hospodářské noviny

Многим ученикам возвращение за парты дается тяжело. Из-за пандемии коронавируса школы Чехии долгое время были закрыты. Издание Hospodářské noviny выяснило, что школьники отвыкли от тестов и оценок. Учителя отмечают, что дети частично утратили свои социальные навыки — перестали здороваться и обращаться на «вы». Некоторые ученики обеспокоены необходимостью вернуться в школу и страдают от тревожного расстройства в связи со страхом разлуки с родителями. Психологи рекомендуют учителям с пониманием отнестись к ситуации и дать детям достаточно времени на возвращение к прежним привычкам.

E15

Литий — новая нефть. Мир переходит на электромобили, поэтому спрос на литий, из которого делают аккумуляторы для них, растет. Чешская компания Sokolovská uhelná планирует добывать и перерабатывать литий на двух месторождениях в Чехии. Одновременно с этим компания хочет построить установку по переработке использованных аккумуляторов. В общей сложности на этот проект Sokolovská uhelná может потратить до нескольких миллиардов крон, пишет издание E15. Компания планирует добывать литий на месторождениях вблизи Верхнего Славкова и Синовца. В 2017 году там обнаружили самые богатые залежи лития в Европе.

Regionální Deník

К концу года жилищные кооперативы (bytová družstva) должны будут принять новый устав. Об этом пишет Regionální Deník. Причина — поправка к Закону о коммерческих корпорациях. Кооперативы должны будут пригласить на собрание нотариуса, чтобы он подтвердил действительность устава. Подготовка необходимых документов — сложный процесс, но Союз жилищных кооперативов Чехии и Моравии подготовил типовые уставы в качестве руководства.

Seznam Zprávy

Портал Seznam Zprávy пишет о министре здравоохранения Чехии и его налоговой декларации. Недавно стало известно, что архив пражской больницы «Королевские Винограды» находится в здании, принадлежащем министру здравоохранения Чехии Петру Аренбергеру. Министр сдал это здание в аренду больнице в 2013 году и заработал около шести миллионов крон. Как сообщает Seznam Zprávy, сегодня утром премьер-министр Андрей Бабиш потребовал от Аренбергера разъяснений и сказал, что намерен довести проверку финансов больницы до конца. Некоторые оппозиционные политики уже призвали к отставке министра здравоохранения.

Forbes

Чешский лес закончил год с прибылью в 44 миллиона крон. Об этом сегодня сообщил Forbes. Государственное предприятие Lesy České republiky (LČR) вышло в плюс после убытка в 790 миллионов крон годом ранее. Помогли деньги от государства — 2,3 миллиарда крон — компания получила финансовую поддержку в качестве компенсации снижения цен на древесину, поврежденную короедом. LČR владеет почти половиной лесов страны.