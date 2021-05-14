Шесть миллионов за пять лет: Аренбергер сдавал в аренду свою недвижимость больнице, которой он руководил

Архив пражской больницы «Королевские Винограды» находится в здании, принадлежащем министру здравоохранения Чехии Петру Аренбергеру. Министр сдал это здание в аренду больнице в 2013 году и заработал около шести миллионов крон.

Ранее СМИ сообщили, что глава Минздрава Чехии скрыл миллионы, заработанные на клинических исследованиях.

В выходные Петр Аренбергер признался, что его доходы и принадлежащее ему имущество в несколько раз больше, чем он указывал в налоговых декларациях за предыдущие годы, и обнародовал новую декларацию об имуществе и доходах. Однако журналисты Seznam Zprávy выяснили еще одну любопытную деталь.

Петр Аренбергер с 2019 года до вступления в должность министра здравоохранения возглавлял пражскую больницу «Королевские Винограды». При этом с 2013 года он сдавал больнице в аренду здание, которое принадлежит ему. Это нынешнее здание архива больницы, расположенное в поселке Нетржеба у Мельника. При входе в здание нет никакой информации о том, что здесь размещен архив, однако информацию о точном адресе расположения архива Seznam Zprávy подтвердили в едином реестре договоров.

Петр Аренбергер, отвечая на вопрос редакции, подтвердил информацию о сдаче здания в аренду. Через пресс-службу министерства он сообщил, что в предыдущие пять лет он взимал с больницы ежемесячную арендную плату в размере 79,16 крон за квадратный метр. Однако общую сумму арендных платежей он не назвал. По данным нескольких источников из больницы Винограды, ежемесячная сумма составляла около 100 тысяч крон. То есть за последние пять лет доход министра от арендной платы составил около шести миллионов крон. Какую сумму ему платила больница раньше — с 2013 по 2016 год — узнать не удалось.

Аренбергер также сказал, что с момента вступления в должность министра здравоохранения 7 апреля 2021 года он установил символическую арендную плату — 1 крону в месяц. На вопрос, считает ли он неэтичным сдавать свою собственность больнице, которой он руководил, Аренбергер ответил, что договор был законным. Руководство больницы пока не прокомментировало вопросы, связанные с этим договором аренды. Текст договора аренды между больницей и Аренбергером отсутствует в Реестре договоров, поскольку в то время обязательство по публикации еще не применялось.

Аренбергеру принадлежат несколько десятков домов, земельных участков и других объектов недвижимости в поселке Нетржеба и окрестных деревнях.

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Источник: seznamzpravy.cz