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Бассейны в Чехии откроются 31 мая

Бассейны в Чехии откроются 31 мая

420on.cz 524
Открытые и природные бассейны в Чехии возобновят свою работу 31 мая. Если эпидемиологическая ситуация не ухудшится, крытые бассейны и велнес-центры откроются для посетителей 14 июня, сообщила главный гигиенист Павла Сврчинова.
Бассейны в Чехии откроются 31 мая

Ранее правительство решило, что 17 мая откроются фитнес-центры, танцевальные студии, тренажерные залы и другие крытые спортивные площадки.

На каждого посетителя в зале должно быть минимум 15м2 внутренней площади. В одном помещении могут находиться не более 10 человек, в группах люди могут тренироваться парами. Посетители обязаны соблюдать дистанцию не менее двух метров. Исключение, как и всегда, действует для членов одной семьи. Согласно постановлению правительства, в фитнес-центрах и спортзалах нельзя будет пользоваться душевыми и раздевалками. 

Чешская палата фитнеса оценивает потери от закрытых спортивных площадок, бассейнов и саун более чем в 5 миллиардов крон. Из 3000–4000 компаний и десятков тысяч индивидуальных предпринимателей, которые работают в этой сфере,  около 25% из-за правительственных ограничений прекратят свою деятельность.

Из-за второй волны коронавируса крытые спортивные площадки не работают в Чехии с 9 октября. Им разрешили ненадолго и с многочисленными ограничениями возобновить деятельность в декабре, однако потом вступил в силу новый правительственный запрет на занятия спортом.

Источник: novinky.cz

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Темы
бассейн Чехия коронавирус спорт сауна
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