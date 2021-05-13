Чешская Республика заслужила репутацию острова свободы в международном рейтинге

Чешская Республика лидирует среди стран, которые меньше всего регулируют потребление алкогольных напитков и табачных изделий среди населения. Напротив, в Норвегии, Литве и Финляндии действуют самые строгие ограничения. Об этом говорится в исследовании Nanny State Index, опубликованного Лондонским аналитическим институтом по экономическим вопросам (IEA).

Индекс показывает, насколько отдельные европейские страны ограничивают людей в потреблении алкоголя, табака, продуктов питания и безалкогольных напитков. Индекс оценивает степень запретов, прямых потребительских ограничений и ограничений на продажу.

«Если в первых двух индексах 2016 и 2017 годов Чешская Республика находилась в самом конце рейтинга, то есть меньше всего заботилась об этих сферах, то в 2019 году последнее место в списке заняла Германия. У нас редко появляется возможность похвалить наших политиков за что-либо, не говоря уже о том, чтобы хвалить за бездействие. Но если они и дальше не будут регулировать эти отрасли, это будет идеальным условием для счастливой жизни граждан нашей страны», — сказал директор Либерального института Мартин Панек.

Возглавляют список Норвегия, Литва и Финляндия. В этих государствах действуют строгие правила и жесткая система налогообложения, особенно в отношении алкоголя и сигарет.

«Репутация Чешской Республики как острова свободы была под угрозой в мае 2017 года, когда вступил в силу строгий запрет на курение во всех помещениях без исключений. Опрос общественного мнения, проведенный в конце 2017 года, показал, что 58% чехов считают запрет слишком жестким. С другой стороны, благодаря низким налогам и отсутствию ограничений по времени работы ресторанов, Чехия — рай для любителей пива», — сказал Кристофер Сноудон, автор индекса и аналитик IEA.

Источник: ceskenoviny.cz