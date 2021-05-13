В Чехии с 16 мая начинается запись на вакцинацию от COVID-19 лиц старше 40 лет

В полночь 16 мая в Чехии откроется регистрация на вакцинацию от covid-19 для людей старше 40 лет. Об этом сообщил премьер-министр Андрей Бабиш на пресс-конференции.

Фото: Pixabay

«События развиваются благоприятно, но это не значит, что нам не следует проявлять осторожность. Нельзя забывать о мутациях коронавируса, также нужно решить вопросы, связанные с путешествиями между соседними странами и внутри Европейского Союза. Мы снимаем много ограничений, но нельзя сказать, что мы справились с вирусом. Важно, чтобы это все понимали», — сказал Бабиш.

Премьер-министр сообщил, что вакцинация в Чехии идет быстрыми темпами. Ситуация улучшится и для врачей общей практики, которые давно жаловались на нехватку препаратов для вакцинации. В настоящее время 216 795 человек ожидают прививки у терапевта. Из них 23 045 относятся к категории 80+, 66 847 — старше 70 лет.

Достигнута договоренность о том, что врачи общей практики будут получать вакцины напрямую от дистрибьютора (сейчас им необходимо заказывать препараты в аптеках самостоятельно). В мае и июне врачи получат в общей сложности 454 000 доз вакцины Moderna, которые будут доставлены в их офисы, пообещал Бабиш.

До сих пор врачи общей практики получали в основном вакцины от компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson, но их было недостаточно для всех категорий населения. Препарат Pfizer используется только в центрах вакцинации.

Источник: irozhlas.cz