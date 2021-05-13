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Образование в Чехии: где учиться на маркетолога

Образование в Чехии: где учиться на маркетолога

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Пандемия коронавируса стала толчком для развития цифровых технологий, многие компании перешли в онлайн-режим и перевели сотрудников на удаленку. Оказалось, что работать можно из любого места — технологии позволяют организовать процесс. Эта тенденция заставила задуматься и многих выпускников школ. Какую профессию выбрать, чтобы потом иметь возможность строить карьеру дистанционно? Таких профессий немало. Одна из них — маркетолог. Сегодня поговорим о том, в каких вузах Чешской Республики можно изучать маркетинг и PR.
Образование в Чехии: где учиться на маркетолога

Почему иностранцам в Чехии сложно учиться на маркетолога

Учиться в вузе даже на родном языке совсем непростая задача. Получить образование за рубежом — настоящий челлендж для студента. Иностранцам, которые решили изучать маркетинг в Чешской Республике, важно понимать, что в процессе придется много говорить и читать  на чешском или английском, готовить презентации и проекты вместе с одногруппниками. Без коммуникации никуда! С языковыми испытаниями придется столкнуться еще до начала обучения — на вступительных экзаменах. Как правило, абитуриентам приходится отвечать на открытые вопросы, а эта задача требует исключительного знания языка. Уровня В2 может быть недостаточно. 

Будущие студенты часто ошибочно считают, что маркетинг и PR — это написание продающих слоганов и создание рекламы. На деле оказывается, что профессиональный маркетолог должен быть хорошим аналитиком, который способен просчитать и продумать эффективность рекламной стратегии, оценить вовлеченность аудитории и сформировать бюджет. Чтобы увлеченно двигаться навстречу новой профессии, студенту следует заранее убедиться, что он правильно понимает, чем будет заниматься после окончания вуза.

 

Где учиться на маркетолога в Чехии

Реклама и маркетинг в Чехии преподаются на английском или чешском языках. Обучение на английском студент всегда оплачивает самостоятельно, а вот на чешском в государственных вузах республики можно учиться совершенно бесплатно. 

Univerzita Karlova v Praze

В Карловом университете маркетинг преподают на кафедре маркетинговой коммуникации и PR, которая относится к факультету социальных наук. Обучение ведется по двум программам: бакалаврская «Komunikační studia se specializací Marketingová komunikace a public relations» (3 года) и магистерская «Strategická komunikace» (2 года). Вступительные экзамены состоят из двух частей: SCIO тест и устное собеседование, на котором комиссия проверяет кругозор и знания будущего студента о профессии. Маркетинг — популярное направление среди современных выпускников, конкуренция при поступлении в Карлов университет действительно высокая. Из 900 абитуриентов поступают в среднем 70 человек, поэтому к экзаменам следует отнестись серьезно. 

 

Vysoká škola kreativní komunikace

VŠKK — это частный университет, который готовит студентов к карьере в творческой индустрии.  Для студентов, которые хотят изучать маркетинг, в вузе есть несколько вариантов:

● Креативный маркетинг (Kreativní marketing)

● Digital-маркетинг и коммуникация (Digitální marketing a komunikace)

● Менеджмент в креативной индустрии (Management v kreativním průmyslu)

● Медиапроизводство (Mediální tvorba)

● Графический и медиадизайн (Grafický a mediální design)

● Анимация и визуальные эффекты (Animace a vizuální efekty)

● Фотография и аудиовизуальное образование (Fotografie a audiovize)

● Коммерческое письмо в СМИ (Komerční psaní v mediích)

Вступительные экзамены проходят в формате собеседования с руководителями специализаций, на которых абитуриенты должны убедить членов комиссии в своей заинтересованности в выбранном направлении. Обучение стоит от 27 до 40 тысяч крон за семестр. Во время учебы студенты тесно сотрудничают с практикующими профессионалами. 

 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

В этом учебном заведении маркетинг преподают на факультете мультимедийных коммуникаций, который входит в Институт маркетинговых коммуникаций. Основной упор в обучении здесь делается на креативность в рекламе и внедрение новейших трендов в бизнес-стратегии. Студенты получают профессиональные навыки в области продвижения, презентации и рекламы продуктов и услуг. 

 

Vysoká škola ekonomická v Praze

VŠE — главный экономический вуз Чехии, поэтому все программы напрямую связаны с экономикой. Все студенты Высшей школы экономики в Праге получают как минимум базовые знания по статистике, бухгалтерскому учету, информатике и налогообложению. Будущий маркетолог может выбрать одно из двух направлений — «Marketing management» или «Podnikový management». Учиться можно как на чешском, так и на английском языках.

 

Vysoká škola finanční a správní (VŠFS)

Это частное учебное заведение, где можно получить диплом бакалавра или магистра по специальности «Marketingová komunikace». Изучать придется не только маркетинг, но и психологию, социологию, микро и макроэкономику. Обучение на чешском языке стоит 58 000 крон, на английском — 82 000. 

 

University of New York in Prague

Нью-Йоркский Университет в Праге — это частный вуз, который открылся в чешской столице в 1998 году на базе Государственного университета Нью-Йорка. Здесь маркетинг можно изучать в рамках программы «Business Administration se zaměřením na marketing» и только на английском языке. После трех лет обучения выпускник получает степень бакалавра европейского стандарта. Студенты изучают потребительское поведение, маркетинговые технологии, PR и управление продажами. 

 

Почему маркетинг — перспективное направление

 
Маркетолог —  действительно востребованный специалист на рынке труда. Навыки, которыми обладает профессионал в сфере маркетинга, становятся все более актуальными в эпоху Цифровой революции. Сейчас все объясним!
 
Развитие технологий ведет к масштабному сокращению рабочих мест. Консалтинговая компания McKinsey предсказывает, что к 2030 году роботы заменят 800 миллионов профессионалов по всему миру. Автоматизация и искусственный интеллект уже сейчас успешно справляются с рутинными задачами, оставляя человеку больше времени на сложные и креативные проекты. Чтобы роботы вас не заменили, нужно развивать «человеческие» компетенции — учиться выстраивать коммуникацию, создавать инновации, генерировать идеи и делать выводы. Образование в сфере маркетинга позволяет студенту прокачать именно эти «скиллы».
 
Невероятные обороты набирает электронная коммерция, онлайн-продажи растут с каждым годом. В связи с этим у компаний появляется интерес к специалистам в сфере интернет-маркетинга. Всем теперь нужны профессионалы, которые могут упаковать и продать продукт, а значит копирайтеры, маркетологи и pr-менеджеры еще долго не будут сидеть без работы. 
 
И, конечно, получить образование в сфере маркетинга в Чехии — значит положить еще одно преимущество в свою профессиональную копилку. Образование, полученное за рубежом, позволяет выйти на международный рынок и работать из любой точки мира. Стоит ли объяснять, что технологии сделали нас более гибкими и мобильными, географические границы стерлись, теперь все зависит только от нашего желания и способностей. Независимость, возможность путешествовать, жить и работать за границей  — это мечта многих, ради которой нужно серьезно потрудиться.
 
Для выпускников школ, которые хотят получить образование в Чехии, работа над собой должна начаться с изучения языка. Да, для поступления на маркетинг в вуз Чехии нужен хороший чешский или английский язык. Но кто сказал, что вы не сможете справиться с этой задачей? Главное, правильная мотивация и немного силы воли! 
 
 
Больше об образовании в сфере маркетинга в Чешской Республике вы узнаете в блоге GoStudy
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Темы
образование Чехия Прага университеты Карлов университет профессии студенты
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