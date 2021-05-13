Образование в Чехии: где учиться на маркетолога

Пандемия коронавируса стала толчком для развития цифровых технологий, многие компании перешли в онлайн-режим и перевели сотрудников на удаленку. Оказалось, что работать можно из любого места — технологии позволяют организовать процесс. Эта тенденция заставила задуматься и многих выпускников школ. Какую профессию выбрать, чтобы потом иметь возможность строить карьеру дистанционно? Таких профессий немало. Одна из них — маркетолог. Сегодня поговорим о том, в каких вузах Чешской Республики можно изучать маркетинг и PR.

Почему иностранцам в Чехии сложно учиться на маркетолога

Учиться в вузе даже на родном языке совсем непростая задача. Получить образование за рубежом — настоящий челлендж для студента. Иностранцам, которые решили изучать маркетинг в Чешской Республике, важно понимать, что в процессе придется много говорить и читать на чешском или английском, готовить презентации и проекты вместе с одногруппниками. Без коммуникации никуда! С языковыми испытаниями придется столкнуться еще до начала обучения — на вступительных экзаменах. Как правило, абитуриентам приходится отвечать на открытые вопросы, а эта задача требует исключительного знания языка. Уровня В2 может быть недостаточно.

Будущие студенты часто ошибочно считают, что маркетинг и PR — это написание продающих слоганов и создание рекламы. На деле оказывается, что профессиональный маркетолог должен быть хорошим аналитиком, который способен просчитать и продумать эффективность рекламной стратегии, оценить вовлеченность аудитории и сформировать бюджет. Чтобы увлеченно двигаться навстречу новой профессии, студенту следует заранее убедиться, что он правильно понимает, чем будет заниматься после окончания вуза.

Где учиться на маркетолога в Чехии

Реклама и маркетинг в Чехии преподаются на английском или чешском языках. Обучение на английском студент всегда оплачивает самостоятельно, а вот на чешском в государственных вузах республики можно учиться совершенно бесплатно.

Univerzita Karlova v Praze