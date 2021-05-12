Рестораны Чехии имеют право не обслуживать гостей без теста на covid-19

Министр здравоохранения Чехии Петр Аренбергер считает, что рестораны смогут договориться с гостями по поводу тестов на коронавирус. Сотрудник ресторана не может выгнать клиента, но вправе отказать ему в обслуживании, если он пришел без отрицательного теста на covid-19.

Фото: ČTK

Летние террасы ресторанов откроются в Чехии 17 мая. За столом смогут сидеть максимум четыре человека. Исключение действует для членов одной семьи. При входе в заведение гости обязаны предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, подтверждение о вакцинации или о перенесенном заболевании covid-19. Исполнительный директор Чешской ассоциации пивоварен Мартина Ференцова 12 мая заявила, что пивоварни и рестораны не имеют права требовать от посетителей подтверждение о тестировании на коронавирус.

Министр Петр Аренбергер не согласен с представителями ассоциации. Он считает, что главная цель чрезвычайной меры — предотвратить распространение коронавирусной инфекции в Чехии. Именно поэтому посещать летние террасы ресторанов во время эпидемии могут только те люди, которые не представляют опасности для других. Для этого жители республики, которые не переболели коронавирусом, должны сделать прививку или тест.

Нести ответственность за проверку тестов на covid-19 будет владелец ресторана. «Если будет взаимное сотрудничество, клиент и сотрудник ресторана обязательно договорятся на месте. Владелец заведения, конечно, не может применить какие-либо санкции, например, выгнать гостя. Но он может повлиять на него, например, отказав ему в обслуживании. О конкретных мерах могут договориться с предприятиями союзы и ассоциации заведений общественного питания и торговли», — полагает министр.

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Источник: novinky.cz