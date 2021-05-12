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Пьяный водитель напал на полицейских на Староместской площади в Праге

Пьяный водитель напал на полицейских на Староместской площади в Праге

420on.cz 872
В воскресенье, 9 мая, пьяный мужчина на автомобиле Audi выехал на Староместскую площадь и стал угрожать прохожим.
Фото: Policie ČR
Пьяный водитель напал на полицейских на Староместской площади в Праге

Очевидцы сообщили о пьяном водителе в полицию в воскресенье около 10 часов вечера. По словам пресс-секретаря полиции Ганы Кржижовой, мужчина припарковал черный автомобиль Audi на площади и стал приставать к прохожим. Мужчина отказался предъявить документы и назвать свое имя прибывшим на место сотрудникам полиции. Он вел себя агрессивно и оскорблял полицейских. 

Мужчина несколько раз пытался скрыться с места происшествия. В какой-то момент он толкнул полицейского, сжал кулаки и заявил, что он — спортсмен. После этого стражи правопорядка применили слезоточивый газ, затем повалили мужчину на землю и надели на него наручники.

«Подожди, я найду тебя, вот увидишь», — пригрозил агрессивный водитель одному из полицейских.

В полицейском участке 38-летний мужчина отказался от теста на наличие алкоголя в крови и от медицинского обследования. Полиция расследует обстоятельства инцидента.

 

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Источник: novinky.cz

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Темы
полиция Староместская площадь Прага
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