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За опоздание жительницу Брно сняли с учета в бюро труда. Суд на ее стороне

За опоздание жительницу Брно сняли с учета в бюро труда. Суд на ее стороне

420on.cz 1
Высший административный суд Чехии (ВАС) встал на сторону женщины, которая пропустила встречу в бюро по трудоустройству и лишилась права на пособие по безработице.
За опоздание жительницу Брно сняли с учета в бюро труда. Суд на ее стороне

Высший административный суд рассматривал дело, в рамках которого бюро по трудоустройству города Брно в 2018 году исключило безработную женщину из реестра соискателей из-за неявки на встречу. Женщина должна была прийти в отделение занятости 26 ноября, но перепутала дату и опоздала на три дня. Ее также лишили возможности получать пособие по безработице. 

ВАС посчитал, что решение центра по трудоустройству было чрезмерно категоричным. Снятие с учета должно быть крайней мерой, а не наказанием за мелкие ошибки. В решении суд подчеркнул, что административные органы в первую очередь служат обществу, поэтому органы власти всегда должны помнить о цели, ради которой они создавались.

«Целью деятельности бюро по трудоустройству является прежде всего помощь в поиске работы. Исключение гражданина из реестра безработных должно быть крайней мерой, а не обычным инструментом для решения административных вопросов», — заявила председатель сената ВАС Ленка Каниова.

Чиновники исключили жительницу Брно из реестра, объяснив это тем, что она «препятствовала сотрудничеству» с бюро по трудоустройству. Судьи посчитали, что пропущенная встреча — недостаточное основание для таких претензий. ВАС отмечает, что нет никаких доказательств того, что именно 26 ноября чиновники планировали предложить женщине вакансию. 

 

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Источник: irozhlas.cz

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Темы
Чехия суды безработица работа
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