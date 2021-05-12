В Чехии будут действительны только отечественные сертификаты о вакцинации от covid-19

В Чехии будут приниматься сертификаты о вакцинации от covid-19 только чешского образца. Подтверждения из других стран пока не действительны. Минздрав заявил, что опасается подделок и ждет введения единых covid-паспортов.

Министр здравоохранения Чехии Петр Аренбергер заявил, что скоро преимущества для вакцинированных будут расширены. Он отметил, что таким образом хочет привлечь к вакцинации людей, у которых есть опасения и сомнения по поводу прививки.

Некоторые иностранцы, которые временно проживают в Чешской Республике, уже прошли вакцинацию в своих странах, например, в Германии, но на территории Чехии их сертификаты не принимаются. Чешские граждане, которые улетели за границу, чтобы сделать прививку в то время, когда в республике было недостаточно вакцин, также не смогут использовать свое подтверждение.

Защитная мера Министерства, которая вступила в силу с 4 мая, отменяет обязательство показывать отрицательный результат теста на коронавирус для вакцинированных людей, которые приезжают в Чешскую Республику из стран со средним и высоким уровнем риска. Но это правило не действует в том случае, если человек получил вакцину за пределами территории Чехии.

Министерство здравоохранения обосновало это решение невозможностью контролировать подлинность сертификатов, выданных другим государством. Аренбергер сослался на последние отчеты Европола, согласно которым случаи подделывания подтверждений уже имели место — путешественники показывали поддельные справки о прохождении тестов на covid-19.

Государства-члены в настоящее время ведут переговоры с Европейским парламентом о форме единого сертификата, который облегчит пересечение границ для привитых людей или тех, кто уже имеет антитела. В паспорте также будет отображаться результат теста на covid-19.

На прошлой неделе депутаты Европарламента обсуждали возможность сделать тесты на коронавирус для носителей covid-паспортов бесплатными, чтобы людям без прививок было легче путешествовать, но пока обсуждения ни к чему не привели. Странам также предстоит договориться, будет ли признаваться вакцинация веществом, не одобренным для использования в Европейском Союзе.

В четверг, после переговоров со своим австрийским коллегой Александром Шалленбергом, министр иностранных дел Якуб Кулганек заявил, что общеевропейское решение будет озвучено 1 июля.