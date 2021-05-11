Суд в Чехии отменил требования Минздрава о тестировании сотрудников на covid-19

Высший административный суд Чехии (ВАС) отменил меры Минздрава, которые предписывают сотрудникам с положительным тестом на covid немедленно покинуть рабочее место и повторить тестирование.

Фото: Pixabay

В связи с эпидемией коронавируса Минздрав Чехии установил ряд требований для работников компаний и индивидуальных предпринимателей. В соответствии с постановлением сотрудники, у которых был положительный результат теста на covid-19, должны немедленно покинуть рабочее место после процедуры и пройти ПЦР-тест. Работодатели в свою очередь обязаны вести учет проведенных тестов. По мнению ВАС, эти требования недостаточно обоснованы.

«К сожалению, Министерство здравоохранения недостаточно обосновывает постановление, которое существенно нарушает основные права наемных работников, работодателей и индивидуальных предпринимателей. Следует не только внимательно изучить этот документ, но и другие постановления, и значительно усовершенствовать подготовку таких мер», — заявил председатель сената ВАС Томаш Рыхлы.

Суд отложил вступление решения в силу на четыре дня, чтобы дать министерству время для разработки и принятия нового документа, который будет соответствовать законодательству. Прежде всего, Минздрав должен будет тщательно обосновать свои требования и проверить их на соответствие закону о пандемии.

ВАС считает, что, например, обязательство хранить в компаниях записи о проведенных тестах не было оправдано, как не была указана и цель, для которой эти записи должны храниться. «Это грубое нарушение правовых требований», — прокомментировали судьи, добавив, что министерство не пояснило, почему эта мера распространяется и на самозанятых лиц.

Источник: novinky.cz

