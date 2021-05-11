В Чехию придут ливневые дожди и грозы

Во вторник Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) предупредил о сильном ветре и грозах, которые обрушатся на северную и восточную части республики 12 мая. Возможно повышение уровня воды в реках на юге Чехии.

Фото: Pixabay

Сильные грозы будет сопровождать град. Может выпасть до 40 мм осадков. Предупреждение метеорологов действует с 13 до 22 часов в среду в некоторых районах Устецкого края, а также в Либерецком, Краловоградецком, Пардубицком, Оломоуцком, Злинском и Моравско-Силезском краях.

С утра среды до полудня четверга метеорологи Южночешского края прогнозируют ливневые дожди. В районах Чески-Крумлов, Каплице, Трхове-Свины и Тршебонь за 24 часа может выпасть более 60 миллиметров осадков. В остальной части республики суточные нормы составят около 50 миллиметров.

С полудня 12 мая и до дальнейшего уведомления ČHMÚ действует предупреждение о повышении уровня воды в реках Южной Чехии и некоторых частях Пльзеньского края. Не исключена вторая степень угрозы наводнения, реки могут выйти из берегов.

Кроме того, действует предупреждение о сильном ветре.

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Источник: novinky.cz