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Летние террасы ресторанов в Чехии откроются 17 мая

Летние террасы ресторанов в Чехии откроются 17 мая

420on.cz 389
Рестораны смогут открыть свои летние террасы в понедельник, 17 мая. Однако, чтобы выпить пива или перекусить, людям нужно будет предъявлять отрицательный тест на коронавирус.
Фото: Pixabay
Летние террасы ресторанов в Чехии откроются 17 мая

По словам заместителя премьер-министра Карела Гавличека, при посещении летних террас ресторанов люди должны будут соблюдать строгие гигиенические требования. За одним столом смогут сидеть не более четырёх человек, если это не члены одной семьи, написал Гавличек в Твиттер. 

Обязательным будет тест на коронавирус (ПЦР, антигенный) или подтверждение о том, что человек переболел covid 19. В какой форме должно быть это подтверждение и кто будет проводить проверки, правительство уточнит позже.

 

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Источник: novinky.cz

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Темы
рестораны Чехия коронавирус чешское пиво
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