С 12 мая Czech Airlines возобновит полеты по пяти европейским направлениям

С 12 мая самолеты Чешских авиалиний (ČSA) начнут летать из Праги в Копенгаген, а с июня авиакомпания будет выполнять рейсы в Одессу, Кефлавик, Амстердам и на Мальту. Постепенно будет увеличено количество рейсов по текущим маршрутам.

Фото: csa.cz

Маршрут в Копенгаген станет первым среди возобновленных рейсов. С 12 мая самолеты ČSA будут летать в этот город четыре раза в неделю, в будущем рейсы станут ежедневными. С 1 июня авиакомпания также планирует возобновить полеты в Одессу, которые будут выполняться два раза в неделю. В начале июня будет открыт новый маршрут в исландский Кефлавик, самолеты будут летать в этот город четыре раза в неделю.

С 4 июня ČSA планирует выполнять ежедневные рейсы в Амстердам. С 14 июня раз в неделю самолеты из Праги будут летать на Мальту. В июне авиакомпания также увеличит число регулярных рейсов в Париж, Стокгольм, Киев и Москву. Дальнейшие действия авиакомпании будут зависеть от развития эпидемии коронавируса.

Чешские авиалинии также продлили возможность бесплатно изменить дату бронирования билетов до конца июня. Вновь выбранный рейс должен состояться не позднее 31 марта следующего года.

ČSA, как и другие перевозчики, сильно пострадала от эпидемии коронавируса. В конце февраля компания объявила о банкротстве, однако несмотря на это .продолжает совершать и планировать авиарейсы по различным направлениям. Задолженность перевозчика превышает 1,8 миллиарда крон. 2487 кредиторов подали иски в суд по делу о банкротстве Чешских авиалиний (ČSA). Большая часть из них — это пассажиры, которые требуют вернуть им деньги за несостоявшиеся авиарейсы.

Вместо аннулированных билетов пассажиры могут получить ваучер на другой авиарейс. Второй вариант — подать заявление в суд с требованием выплатить компенсацию.

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Источник: ceskenoviny.cz