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Минздрав Чехии: снятие ограничений 17 мая под вопросом

Минздрав Чехии: снятие ограничений 17 мая под вопросом

420on.cz 2430
​С понедельника, 17 мая, правительство обещало отменить большую часть противоэпидемических мер. Министр здравоохранения Петр Аренбергер 9 мая на телеканале CNN Prima News заявил, что снятие ограничений может быть не таким обширным, как ожидалось.
Минздрав Чехии: снятие ограничений 17 мая под вопросом

«Мы не можем позволить себе еще одну волну», — сказал Аренбергер. 

Не ослаблять меры 17 мая порекомендовала Минздраву экспертная группа MeSES, учрежденная ведомством для консультаций по вопросам эпидемии.

«Я не хочу обещать, что 17 мая будет массовое снятие ограничений. Возможно, вы заметили, что MeSES была недовольна таким резким ослаблением. Мы не знаем, поместится ли все в один “пакет”», — признал министр здравоохранения.

Приоритетной задачей является отмена ротационного обучения в школах, поскольку для многих семей такая форма обучения неудобна. В качестве примера министр привел ситуацию, когда в семье два ребёнка, и каждый из них ходит в школу в разные недели. О приоритете открытия школ и отмене ротационного обучения ранее уже говорил премьер-министр Андрей Бабиш.

Аренбергер также не стал подтверждать дату открытия летних террас ресторанов и снова сослался на экспертную группу MeSES, которая консультирует правительство по этому поводу. В то же время вице-премьер Карел Гавличек в четверг после заседания правительства допустил, что летние террасы могут быть открыты 17 мая.

Аренбергергу не  нравятся очереди перед окнами выдачи у ресторанов, хотя большинство людей на улице соблюдают установленные противоэпидемические требования. «То, что где-то у окна выстроится очередь, я понимаю, что это не очень хорошо, но в то же время хочу поблагодарить людей за соблюдение правил», — добавил он.

«У нас все еще есть около 40% населения, которое находится в зоне риска, то есть не вакцинировано или не перенесло коронавирус. Поэтому если эти люди массово заболеют, это будет проблема», — сказал министр CNN Prima News.

Помимо летних террас ресторанов и полного открытия школ, на 17 мая было запланировано возобновление работы гостиниц и пансионатов, а также проведение массовых культурных мероприятий.

«Если правительство одобрит снятие ограничений в понедельник, то с 17 мая можно будет проводить культурные мероприятия на открытом воздухе с участием до 700 человек (сидячие места) и представления в закрытых помещениях с участием до 400 зрителей», — заявил в четверг в Twitter министр культуры Любомир Заоралек. Мероприятия могли бы проводиться при соблюдении строгих гигиенических правил, таких как, ношение респираторов, проведение тестов ПЦР и другие.

 

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Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
коронавирус Чехия Министерство здравоохранения рестораны
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