Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.64
USD
21.08
RUB
0.29
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
01d 19 °C
Путин во время парада Победы заявил, что Россия всегда будет защищать свои интересы

Путин во время парада Победы заявил, что Россия всегда будет защищать свои интересы

420on.cz 11
На Красной площади в Москве 9 мая проходит парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Президент России Владимир Путин в своем выступлении отметил, что Россия всегда будет защищать свои национальные интересы.
Путин во время парада Победы заявил, что Россия всегда будет защищать свои интересы

Посол Чехии в России Витезслав Пивонька также присутствовал на военном параде, несмотря на чешско-российский конфликт.

«Этот праздник был, есть и будет для России, нашего народа, священным. Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слез, что забыть это невозможно. И нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы», — сказал Путин. 

«История требует делать выводы и извлекать уроки, но, к сожалению, многое от идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности вновь пытаются поставить на вооружение», — заявил глава российского государства. 

«Россия последовательно отстаивает международное право. При этом мы будем твердо защищать наши национальные интересы, обеспечивать безопасность нашего народа»,  — добавил Путин.

В рамках парада торжественным маршем по Красной площади прошли более 12 тысяч военнослужащих и проехали свыше 190 единиц военной техники. В небе над российской столицей пролетят 76 вертолетов и самолетов.

Подобные военные парады пройдут сегодня в 28 крупных городах России.

 

Смотрите новый выпуск  «Итоги недели» на нашем YouTube

Короткий дайджест новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале

Обсуждение новостей и дискуссии — на Facebook

Присоединиться к сообществу 420on можно в Instagram

 

Источник: ceskenoviny.cz

Рассказать всем:
Темы
Россия Чехия парад Москва Путин Вторая мировая война война
Читайте
по теме 
Дмитрий Песков заявил, что агенты, подозреваемые во взрыве в Врбетице, не работают на Кремль
07.05.2021 13:30 Политика
Дмитрий Песков заявил, что агенты, подозреваемые во взрыве в Врбетице, не работают на Кремль
3296
Вандалы облили краской памятник власовцам в Праге
07.05.2021 13:06 Общество
Вандалы облили краской памятник власовцам в Праге
1373
Участие Чехии в Арктическом совете будет зависеть от России
05.05.2021 13:34 Политика
Участие Чехии в Арктическом совете будет зависеть от России
1716
Seznam Zprávy: доказательства истинной цели поездки Гамачека в Москву достоверны
05.05.2021 11:38 Общество
Seznam Zprávy: доказательства истинной цели поездки Гамачека в Москву достоверны
2252
Последние новости:
08
мая
Бабиш попросил страны ЕС выслать российских дипломатов
08.05.2021 13:34 Политика
Бабиш попросил страны ЕС выслать российских дипломатов
1626
В Чехии отмечают 76-летие со дня окончания Второй мировой войны
08.05.2021 13:13 Общество
В Чехии отмечают 76-летие со дня окончания Второй мировой войны
1164
История замка Енералка: дом для детей-сирот Чехословакии во время Второй мировой войны
08.05.2021 12:05 Общество
История замка Енералка: дом для детей-сирот Чехословакии во время Второй мировой войны
650
07
мая
В Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла женщина
07.05.2021 17:59 Общество
В Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла женщина
1928
В понедельник в Пражском Граде пройдет акция в память о жертвах Covid-19
07.05.2021 16:46 Общество
В понедельник в Пражском Граде пройдет акция в память о жертвах Covid-19
499
Андрей Бабиш: прекращение ротации в школах с 17 мая — приоритетная задача
07.05.2021 15:59 Общество
Андрей Бабиш: прекращение ротации в школах с 17 мая — приоритетная задача
1191
Вице-премьер Чехии уволил чиновника, который рассказал о его планах купить вакцину Спутник V
07.05.2021 15:30 Экономика
Вице-премьер Чехии уволил чиновника, который рассказал о его планах купить вакцину Спутник V
1602
Германия открыла границы для вакцинированных и переболевших COVID-19
07.05.2021 15:18 Общество
Германия открыла границы для вакцинированных и переболевших COVID-19
2316
Вандалы облили краской памятник власовцам в Праге
07.05.2021 13:06 Общество
Вандалы облили краской памятник власовцам в Праге
1373
Чехия планирует выпустить собственную вакцину от коронавируса
07.05.2021 12:57 Общество
Чехия планирует выпустить собственную вакцину от коронавируса
1086


Мобильная версия