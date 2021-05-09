Путин во время парада Победы заявил, что Россия всегда будет защищать свои интересы

Посол Чехии в России Витезслав Пивонька также присутствовал на военном параде, несмотря на чешско-российский конфликт.
«Этот праздник был, есть и будет для России, нашего народа, священным. Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слез, что забыть это невозможно. И нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы», — сказал Путин.
«История требует делать выводы и извлекать уроки, но, к сожалению, многое от идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности вновь пытаются поставить на вооружение», — заявил глава российского государства.
«Россия последовательно отстаивает международное право. При этом мы будем твердо защищать наши национальные интересы, обеспечивать безопасность нашего народа», — добавил Путин.
В рамках парада торжественным маршем по Красной площади прошли более 12 тысяч военнослужащих и проехали свыше 190 единиц военной техники. В небе над российской столицей пролетят 76 вертолетов и самолетов.
Подобные военные парады пройдут сегодня в 28 крупных городах России.
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Источник: ceskenoviny.cz