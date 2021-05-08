В Чехии отмечают 76-летие со дня окончания Второй мировой войны

Чешские политики во главе с президентом Милошем Земаном приняли участие в торжественной церемонии, посвященной 76-й годовщине окончания Второй мировой войны. В Праге у Национального памятника на холме Витков участники церемонии возложили венки к могиле Неизвестного солдата.

Фото: wikipedie

День капитуляции нацистской Германии в 1945 году Чехия отмечает вместе с большинством европейских государств 8 мая. В этом году, как и в прошлом, празднования проходили в ограниченном режиме из-за эпидемии коронавируса. Все политики и военнослужащие, присутствовавшие на Виткове, носили респираторы.

Венки вместе с Земаном возложили председатель парламента Чехии Радек Вондрачек, глава Сената ЧР Милош Выстрчил, вице-премьер Алена Шиллерова, министр обороны Любомир Метнар, начальник Генерального штаба Алеш Опаты и кардинал Доминик Дука. Глава правительства Андрей Бабиш не смог принять участие в церемонии из-за проходящего сейчас в Португалии Европейского саммита. Память павших почтили и представители ассоциации ветеранов.

8 мая пройдут также церемонии возложения венков и цветов представителями политики и общественности Чехии в некоторых других памятных местах Праги, связанных со Второй мировой войной, в том числе на Ольшанском кладбище, где похоронены красноармейцы, павшие в боях за освобождение Чехословакии в 1945 году. Мероприятия в честь 76-й годовщины окончания войны запланированы также в Брно, Чешске Будейовице и других городах республики.

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Источник: ceskatelevize.cz