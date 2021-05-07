Германия открыла границы для вакцинированных и переболевших COVID-19

Поехать из Чехию в Германию можно будет с подтверждением о перенесенном заболевании или с сертификатом о вакцинации против COVID-19. В этом случае иностранцу не придется проходить 10-дневный карантин. В настоящее время все, кто приезжает в страну, обязаны его пройти. Прекратить изоляцию можно только через пять дней после отрицательного ПЦР-теста.

Фото: Pixabay

Если поправка о карантине будет сегодня опубликована в Федеральном вестнике Германии, новый режим будет применяться с выходных.

Подтверждение о вакцинации можно предъявлять как в бумажном, так и в электронном виде. Принимаются подтверждения на немецком, английском, французском, итальянском или испанском языках. Тем, кто переболел коронавирусом, достаточно показать положительный результат ПЦР-теста, который был сделан не раньше 28 дней и не позже 6 месяцев назад.

Если у чехов есть один из указанных документов, они смогут избежать крупных штрафов при выборочных проверках на границах. Хотя с 14 апреля был отменен пограничный контроль, немецкая полиция проверяет иностранцев внутри страны или, например, на автостоянках возле торговых центров.

Новый закон в Германии предусматривает, что привитым или переболевшим гражданам не нужно будет делать экспресс-тесты на антиген при посещении магазинов, ресторанов и заведений сферы услуг. На них также не распространяется комендантский час или ограничения на контакты между людьми. Будет сохранена только обязанность носить респираторы и маски.

Пройти карантин должны только те иностранцы, которые приехали из страны с высоким риском распространения инфекции. Чехия не входит в список таких стран.

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Источник: novinky.cz