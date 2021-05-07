Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.65
USD
21.13
RUB
0.29
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
01d 7 °C
Германия открыла границы для вакцинированных и переболевших COVID-19

Германия открыла границы для вакцинированных и переболевших COVID-19

420on.cz 885
Поехать из Чехию в Германию можно будет с подтверждением о перенесенном заболевании или с сертификатом о вакцинации против COVID-19. В этом случае иностранцу не придется проходить 10-дневный карантин. В настоящее время все, кто приезжает в страну, обязаны его пройти. Прекратить изоляцию можно только через пять дней после отрицательного ПЦР-теста.
Фото: Pixabay
Германия открыла границы для вакцинированных и переболевших COVID-19

Если поправка о карантине будет сегодня опубликована в Федеральном вестнике Германии, новый режим будет применяться с выходных.

Подтверждение о вакцинации можно предъявлять как в бумажном, так и в электронном виде. Принимаются подтверждения на немецком, английском, французском, итальянском или испанском языках. Тем, кто переболел коронавирусом, достаточно показать положительный результат ПЦР-теста, который был сделан не раньше 28 дней и не позже 6 месяцев назад. 

Если у чехов есть один из указанных документов, они смогут избежать крупных штрафов при выборочных проверках на границах. Хотя с 14 апреля был отменен пограничный контроль, немецкая полиция проверяет иностранцев внутри страны или, например, на автостоянках возле торговых центров.

Новый закон в Германии предусматривает, что привитым или переболевшим гражданам не нужно будет делать экспресс-тесты на антиген при посещении магазинов, ресторанов и заведений сферы услуг. На них также не распространяется комендантский час или ограничения на контакты между людьми. Будет сохранена только обязанность носить респираторы и маски.

Пройти карантин должны только те иностранцы, которые приехали из страны с высоким риском распространения инфекции. Чехия не входит в список таких стран.

 

Смотрите новый выпуск  «Итоги недели» на нашем YouTube

Короткий дайджест новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале

Обсуждение новостей и дискуссии — на Facebook

Присоединиться к сообществу 420on можно в Instagram

 

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
Германия Чехия коронавирус туристы
Читайте
по теме 
Германия прекратит проверки на границах с Чехией
13.04.2021 15:20 Общество
Германия прекратит проверки на границах с Чехией
4842
Правительство Чехии привлечет медперсонал из амбулаторных отделений к борьбе с коронавирусом
03.03.2021 21:09 Общество
Правительство Чехии привлечет медперсонал из амбулаторных отделений к борьбе с коронавирусом
1371
Полиция Германии задержала на границах почти 16 тысяч человек
22.02.2021 08:47 Общество
Полиция Германии задержала на границах почти 16 тысяч человек
4640
Германия вводит постоянный контроль на границах с Чехией
12.02.2021 14:13 Экономика
Германия вводит постоянный контроль на границах с Чехией
9886
Последние новости:
07
мая
В Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла женщина
07.05.2021 17:59 Общество
В Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла женщина
375
В понедельник в Пражском Граде пройдет акция в память о жертвах Covid-19
07.05.2021 16:46 Общество
В понедельник в Пражском Граде пройдет акция в память о жертвах Covid-19
166
Андрей Бабиш: прекращение ротации в школах с 17 мая — приоритетная задача
07.05.2021 15:59 Общество
Андрей Бабиш: прекращение ротации в школах с 17 мая — приоритетная задача
391
Вице-премьер Чехии уволил чиновника, который рассказал о его планах купить вакцину Спутник V
07.05.2021 15:30 Экономика
Вице-премьер Чехии уволил чиновника, который рассказал о его планах купить вакцину Спутник V
549
Вандалы облили краской памятник власовцам в Праге
07.05.2021 13:06 Общество
Вандалы облили краской памятник власовцам в Праге
659
Чехия планирует выпустить собственную вакцину от коронавируса
07.05.2021 12:57 Общество
Чехия планирует выпустить собственную вакцину от коронавируса
600
Министр культуры рассказал, когда в Чехии начнут проходить массовые мероприятия
07.05.2021 12:35 Экономика
Министр культуры рассказал, когда в Чехии начнут проходить массовые мероприятия
549
В Чехии аноним угрожает нападением на детский сад
07.05.2021 09:04 Общество
В Чехии аноним угрожает нападением на детский сад
1040
Крупные магазины в Чехии будут закрыты 8 мая
07.05.2021 08:35 Экономика
Крупные магазины в Чехии будут закрыты 8 мая
1198
06
мая
Пассажиры через суд требуют деньги за авиабилеты у Czech Airlines
06.05.2021 15:26 Экономика
Пассажиры через суд требуют деньги за авиабилеты у Czech Airlines
2538


Мобильная версия