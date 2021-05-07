Вандалы облили краской памятник власовцам в Праге

Полиция расследует обстоятельства повреждения мемориальной доски в память о павших воинах Русской освободительной армии. Возбуждено уголовное дело по подозрению в порче чужого имущества. Злоумышленника, скорее всего, удастся найти благодаря записи с видеокамер, установленных в этом месте.

В мае прошлого года администрация пражского района Ржепорые во главе со старостой Павлом Новотным установила мемориальную доску в память о солдатах дивизии Буняченко (власовцах), которые в мае 1945 года пришли на помощь жителям Чехии и сыграли важную роль в Пражском восстании.

На мемориальной доске выгравирована цитата из книги «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына «Все ли чехи разобрались потом, какие русские спасли им город?». Процесс установления памятника сопровождала резкая критика, особенно со стороны России.

Вечером 6 мая неизвестные из спрея обрызгали памятник черной краской. Павел Новотный в пятницу утром написал в Твиттере, что памятник уже очищен, а преступников засняли камеры видеонаблюдения. «Есть три видеозаписи. Они могут сразу прийти в полицию и признаться», — сказал Новотны.

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Источник: ceskatelevize.cz

