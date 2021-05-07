Чехия планирует выпустить собственную вакцину от коронавируса

Проект чешской вакцины от коронавируса все еще находится в стадии разработки и ожидает одобрения правительства Чешской Республики. По словам министра здравоохранения Петра Аренбергера, правительство должно вынести решение до конца июня, после этого Минздрав сможет приступить к реализации проекта.

Аренбергер заявил, что Чехия имеет в распоряжении производственные мощности и технологии, которые позволят сделать отечественную вакцину от коронавируса. Прототип вакцины уже прошел испытания. Если правительство одобрит проект в июне, вакцинацию можно будет провести самое раннее в следующем году или через два года.

«В обозримом будущем мы можем начать производство нашей собственной вакцины в Чешской Республике, что означает клинические испытания и дальнейшие шаги», — добавил министр. По словам Аренбергера, Чехия раньше была в авангарде разработки вакцин.