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Чехия планирует выпустить собственную вакцину от коронавируса

Чехия планирует выпустить собственную вакцину от коронавируса

420on 600
Проект чешской вакцины от коронавируса все еще находится в стадии разработки и ожидает одобрения правительства Чешской Республики. По словам министра здравоохранения Петра Аренбергера, правительство должно вынести решение до конца июня, после этого Минздрав сможет приступить к реализации проекта.
Чехия планирует выпустить собственную вакцину от коронавируса

Аренбергер заявил, что Чехия имеет в распоряжении производственные мощности и технологии, которые позволят сделать отечественную вакцину от коронавируса. Прототип вакцины уже прошел испытания. Если правительство одобрит проект в июне, вакцинацию можно будет провести самое раннее в следующем году или через два года.

«В обозримом будущем мы можем начать производство нашей собственной вакцины в Чешской Республике, что означает клинические испытания и дальнейшие шаги», — добавил министр. По словам Аренбергера, Чехия раньше была в авангарде разработки вакцин.

 
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Источник: novinky.cz
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Темы
вакцинация коронавирус пандемия эпидемия Чехия Министерство здравоохранения
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