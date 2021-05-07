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В Чехии аноним угрожает нападением на детский сад

В Чехии аноним угрожает нападением на детский сад

420on.cz 287
Национальный центр по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) проверяет анонимное сообщение с угрозой нападения на детский сад. О каком именно дошкольном учреждении идет речь — неизвестно, поэтому были усилены меры безопасности во всех детских садах Чехии.
Фото: pixabay
В Чехии аноним угрожает нападением на детский сад

Анонимная угроза поступила в полицию вечером 6 мая. «NCOZ активно работает с анонимной угрозой о планируемом нападении на детский сад, которая никак не уточняется», — заявили в полиции. 

Приняты превентивные меры. Информация об угрозе разослана во все детские сады, а также администрации областей и муниципалитетов. Многие родители узнали о планируемой атаке из социальных сетей и СМИ, и не пустили своих детей в сад. 

В Праге местные администрации обратились к руководителям детских садов с просьбой о сотрудничестве и усилении мер безопасности. Например, в Летнянах полиция с 5:00 до 19:00 будет патрулировать территории вокруг детских садов и осматривать внутренние помещения. Многие дошкольные учреждения не будут отправлять детей на прогулки. 

Полиция призывает к повышенной осторожности и в случае малейшего подозрения или нестандартной ситуации просит сообщать об этом по телефону 158.

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Источник: novinky.cz

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Темы
полиция дети детский сад Чехия
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