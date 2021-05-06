Школы, спорт и магазины. Правительство Чехии снимает ограничения

Минздрав Чехии прогнозирует, что к началу следующей недели число новых случаев заражения коронавирусом значительно сократится во всех областях республики. Ожидается, что заболевших будет не больше 100 человек на 100 000 жителей за неделю. В связи с этим на заседании 6 мая правительство Чехии приняло решение о дальнейшем снятии ограничений.

Фото: vlada.cz

С 10 мая возобновится очное обучение в начальных школах в Злинском и Южночешском краях Чехии и регионе Высочина.Теперь школьники по всей стране будут учиться по ротационной системе. С понедельника также возобновятся практические занятия для студентов всех курсов высших учебных заведений.

Частично будут сняты ограничения на занятия любительскими видами спорта для детей и подростков младше 18 лет. С 10 мая им можно будет заниматься спортом на улице в группах до 30 человек, во внутренних помещениях тренироваться можно будет только по двое.

С понедельника в Чехии откроются все без исключения магазины и уличные рынки. Полностью возобновят работу галереи, памятники, музеи и другие объекты, которые пока еще закрыты для посетителей. Для жителей республики будут доступны только индивидуальные экскурсии, групповые туры пока под запретом.

В санатории (lázně) теперь смогут попасть все люди, у которых есть какие-либо проблемы со здоровьем. Перед посещением необходимо показать подтверждение об отрицательном результате теста на covid-19. Напомним, что до этого правительство разрешило пользоваться услугами санаториев только тем, кто за последние 3 месяца перенес коронавирус.

Правительство также продлило действие программ COVID 2021 (до 9 мая) и Nepokryté náklady (до 31 мая). Получить финансовую поддержку от государства можно будет и за май.

Министр здравоохранения уточнил, что вопрос по поводу проведения концертов в закрытых помещениях и открытия кинотеатров и театров будет обсуждаться на следующей неделе. Снятия ограничений в этих областях не стоит ждать раньше 24 мая.

Жители республики с нетерпением ждут открытия отелей и террас ресторанов. По словам министра промышленности и торговли Карела Гавличека, чтобы это случилось, в стране должно быть не больше 75 случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч жителей за неделю. Он выразил надежду, что к 17 мая этой границы удастся достичь.



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Источник: seznamzpravy.cz