Как перевести деньги из Чехии онлайн и без комиссии?

Быстрые международные переводы – одна из самых востребованных услуг среди тех, кто переехал в другую страну. Сегодня рассказываем о сервисе, который уже стал популярным среди русскоговорящего сообщества. С начала этого года на чешском рынке представлена компания KoronaРay, поэтому отправить деньги из Чехии в другую страну теперь можно проще и выгоднее.

Как это работает?

Чтобы переводить деньги из Чехии, нужно установить приложение KoronaPay на телефон с чешским номером. Перечислять можно с банковской карты VISA, Mastercard или Maestro, выпущенной в Европе. Поскольку комиссия 0%, то, в отличие от банковских переводов, получателю доходит та же сумма, которая при отправке списывается со счета отправителя.

Прямой перевод денежных средств с карты на карту доступен для Украины и России. Получение денежных средств наличными возможно в более чем 50 000 пунктов выдачи (например, через банк-партнер) в странах СНГ, в Турции, Израиле, Грузии и Вьетнаме. Наличные переводы получатели в странах СНГ могут также зачислить на свою банковскую карту в приложении KoronaPay.

Куда можно отправлять?

Имея развитую партнерскую сеть в более чем 50 странах, KoronaPay теперь предоставляет преимущества своего сервиса онлайн-переводов пользователям в Чешской Республике. Сейчас перевод денег из Чехии возможен в следующие страны:​

● Украина

● Россия

● Беларусь

● Молдова

● Казахстан

● Узбекистан

● Кыргызстан

● Грузия

● Азербайджан

● а также еще 13 стран.

​Полный список доступен в приложении и на сайте koronapay.com.

Выгоды и преимущества

KoronaPay дает однозначный ответ на вопрос о том, как из Чехии перевести деньги быстро, выгодно и удобно.

Главное отличие KoronaPay – полное отсутствие комиссии за переводы денежных средств: это приветственный подарок всем пользователям приложения в Европе.

Сервис также предлагает предельно низкую курсовую наценку при конвертации чешской кроны в гривны, рубли, евро, доллары и другие валюты.

Кроме того, денежные переводы из Чехии через Koronapay – это безопасно: компания регулируется финансовыми надзорными органами, тесно сотрудничает с международной платежной системой VISA и является принципиальным членом международной платежной системы Mastercard.

KoronaPay – это оптимальный способ перечислять денежные средства из Европы за рубеж. Если вы ищете, как перевести деньги из Чехии, скачайте приложение прямо сейчас в AppStore или Google Play Market.

О KoronaPay

Компания работает на рынке с 2003 года и за это время стала лидером в целом ряде стран СНГ. У приложения KoronaPay более 9 млн пользователей по всему миру, в том числе в Европе, где сервис имеет все необходимые лицензии. Система обрабатывает свыше 100 тыс. переводов в сутки. Рейтинг приложения в Trustpilot, Google Play и AppStore 4,6–4,8.