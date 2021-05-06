Как перевести деньги из Чехии онлайн и без комиссии?

Быстрые международные переводы – одна из самых востребованных услуг среди тех, кто переехал в другую страну. Сегодня рассказываем о сервисе, который уже стал популярным среди русскоговорящего сообщества. С начала этого года на чешском рынке представлена компания KoronaРay, поэтому отправить деньги из Чехии в другую страну теперь можно проще и выгоднее.
Как это работает?
Чтобы переводить деньги из Чехии, нужно установить приложение KoronaPay на телефон с чешским номером. Перечислять можно с банковской карты VISA, Mastercard или Maestro, выпущенной в Европе. Поскольку комиссия 0%, то, в отличие от банковских переводов, получателю доходит та же сумма, которая при отправке списывается со счета отправителя.
Прямой перевод денежных средств с карты на карту доступен для Украины и России. Получение денежных средств наличными возможно в более чем 50 000 пунктов выдачи (например, через банк-партнер) в странах СНГ, в Турции, Израиле, Грузии и Вьетнаме. Наличные переводы получатели в странах СНГ могут также зачислить на свою банковскую карту в приложении KoronaPay.
Куда можно отправлять?
Имея развитую партнерскую сеть в более чем 50 странах, KoronaPay теперь предоставляет преимущества своего сервиса онлайн-переводов пользователям в Чешской Республике. Сейчас перевод денег из Чехии возможен в следующие страны:
● Украина
● Россия
● Беларусь
● Молдова
● Казахстан
● Узбекистан
● Кыргызстан
● Грузия
● Азербайджан
● а также еще 13 стран.
Полный список доступен в приложении и на сайте koronapay.com.
Выгоды и преимущества
KoronaPay дает однозначный ответ на вопрос о том, как из Чехии перевести деньги быстро, выгодно и удобно.
Главное отличие KoronaPay – полное отсутствие комиссии за переводы денежных средств: это приветственный подарок всем пользователям приложения в Европе.
Сервис также предлагает предельно низкую курсовую наценку при конвертации чешской кроны в гривны, рубли, евро, доллары и другие валюты.
Кроме того, денежные переводы из Чехии через Koronapay – это безопасно: компания регулируется финансовыми надзорными органами, тесно сотрудничает с международной платежной системой VISA и является принципиальным членом международной платежной системы Mastercard.
KoronaPay – это оптимальный способ перечислять денежные средства из Европы за рубеж. Если вы ищете, как перевести деньги из Чехии, скачайте приложение прямо сейчас в AppStore или Google Play Market.
О KoronaPay
Компания работает на рынке с 2003 года и за это время стала лидером в целом ряде стран СНГ. У приложения KoronaPay более 9 млн пользователей по всему миру, в том числе в Европе, где сервис имеет все необходимые лицензии. Система обрабатывает свыше 100 тыс. переводов в сутки. Рейтинг приложения в Trustpilot, Google Play и AppStore 4,6–4,8.
В соответствии с Условиями обслуживания клиента, опубликованными на сайте koronapay.com. Услуга предоставляется Koronapay Europe Limited, лицензия EMI № 115.1.3.30, выдана Центральным Банком Кипра, регистрационный номер компании HE 375955. С полным списком банков-партнеров, оказывающих услугу по выдаче переводов, можно ознакомиться на сайте koronapay.com. Логотип Google Play и Google Play являются товарными знаками Google LLC. App Store и Apple являются товарными знаками Apple Inc.