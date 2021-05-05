Seznam Zprávy: доказательства истинной цели поездки Гамачека в Москву достоверны

По информации портала Seznam Zprávy, Гамачек хотел предложить России сделку: отложить оглашение информации по делу о взрыве в Врбетице в обмен на поставку миллиона доз вакцины Sputnik V и организацию встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом в Праге. О своих планах Гамачек, который в то время также выполнял функции министра иностранных дел, сообщил участникам встречи 15 апреля в офисе Министерства внутренних дел. Глава МВД опроверг опубликованную в статье информацию.
Редакция Seznam Zprávy настаивает на правдивости опубликованной во вторник информации о планируемой поездке вице-премьера Яна Гамачека в Москву.
«Мы отвергаем личные нападки на наших репортеров и нашу редакцию со стороны некоторых политиков, которым не понравилась наша статья», — говорит Иржи Кубик.
«Доказательства, на которые мы опираемся, абсолютно правдоподобны, — заявил шеф-редактор. — Я изучил доказательства. Надо сказать, что не было ни малейшего сомнения по поводу публикации статьи».
У авторов статьи Кристины Цироковой и Янека Крупы было несколько источников. Какие именно доказательства получили журналисты, шеф-редактор раскрыть не может. Люди, с которыми общались авторы разоблачающего материала, не хотят публично подтверждать информацию и говорить от своего имени.
Кубик считает, что разобраться в ситуации необходимо на внеочередном заседании Палаты депутатов. «Ян Гамачек снова и снова повторяет свою версию о том, что опубликованная информация — ложь. Но есть и другие участники, которые еще не выступили публично, даже на заседании Палаты депутатов 4 мая», — добавил Кубик. По его словам, источники, даже если они не хотели публично выступать, готовы дать объяснения в ходе расследования.
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Источник: seznamzpravy.cz