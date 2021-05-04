Инструкция по управлению эмоциями, или как правильно пережить стресс

Что такое «эмоции» и почему мы их подавляем
С точки зрения психологии, эмоция — это некая психическая энергия. Условно положительным или отрицательным свойством наделяем ее мы сами.
Страх, тоска, зависть, безысходность, гнев — это эмоции, которые мы расцениваем как негативные, и они занимают в жизни каждого из нас существенную часть. Нежелание столкнуться с неприятными чувствами заставляет нас подавлять их. А это известный путь к неврозам и депрессивным состояниям. Жизнь, в которой эмоциям нет места, словно минное поле с событиями-триггерами, где даже незначительный раздражитель способен вызвать яркую эмоциональную реакцию.
Эмоциональные переживания и мысли живут в нашей психической субъективной реальности — это наш персональный ад и рай на земле. Материальный мир, окружающий нас, это физическая объективная реальность. Какие бы сражения не происходили в нашей голове, объективная реальность остается неизменной.
Для нашей психики обе реальности — части единого целого. Они влияют друг на друга, а значит, управление эмоциями — решаемая задача.
Сегодня каждая первая статья по психологии учит нас «экологично выражать эмоции». Нам объясняют, как не проявлять излишнюю агрессию в ответ на каждое невежливое слово, и в то же время, как не проглатывать обиду с улыбкой на лице. Этому действительно нужно научиться, ведь после попадания в травмирующую ситуацию наша психика еще пару часов или даже дней восстанавливает пострадавшую самооценку и с упоением конструирует унижающие противника диалоги.
То, как мы воспринимаем события, напрямую связано с нашим опытом и психическим ресурсом, которым мы обладаем на данный момент.
Множество исследований на тему проживания эмоционального опыта подтверждают – способность выдерживать эмоции является основой их эффективной переработки на уровне познавательных процессов. Иными словами, чтобы чувствовать себя психологически устойчивым, необходимо эти эмоции проживать.
Осознать. «Что я сейчас чувствую?». Хитрые механизмы психологической защиты виртуозно маскируют истинные чувства за более безопасными для психики. Например, признаться себе, что чувствуешь зависть, сложнее, чем сказать, что испытываешь раздражение или злость. Между тем проживание эмоциональных состояний подразумевает честный внутренний диалог, в котором нет места осуждению.
Принять. Значит разрешить себе эту эмоцию испытывать. «Я имею право злиться/грустить/ завидовать. Это мои переживания, я признаю их». Если планирование ваш конек, можно вписать «процесс проживания» в свой распорядок дня. Дайте себе срок «пережить» тягостное чувство, провалиться в него, исчерпать его ресурс. Если же речь идёт о более поверхностной эмоции, принятие – необходимое и достаточное условие ее исчезновения. В абсолютном большинстве случаев с нашими эмоциями ничего не нужно делать. Они данность. И они временны. На их место обязательно придут другие.
Выразить. Возможность делиться своим эмоциональным состоянием особенно важна в сложных жизненных ситуациях. Проживать свой эмоциональный опыт с другим человеком — значит буквально отдавать часть своих переживаний другому. Тот, с кем вы делитесь, чувствует себя нужным. А сам по себе диалог способен рождать решения, необходимые для трансформации переживания.
Как помочь себе прожить эмоцию в моменте
Отследить эмоцию в теле. В момент острого эмоционального переживания попробуйте остановиться и понять, где эта эмоция локализована в теле. Прочувствуйте ее, переместите все своё внимание на этот участок. Под вашим пристальным наблюдением эмоция растворится.
Рационализировать. Перенесите свои переживания на бумагу. Необходимо в деталях прописать все, что вы чувствуете. В процессе анализа эмоция превратится в факт, возможно, и в конкретную задачу по ее проживанию. Такой перенос эмоционального в рациональное может стать началом откровенного диалога с самим собой.
Разрешив себе однажды быть неидеальным, быть просто человеком, который ошибается, злится, завидует, грустит, вы с большой вероятностью научитесь эффективно справляться со своими эмоциональными реакциями. А еще получите в подарок свою настоящую наполненную событиями жизнь.
Психолог Анастасия Сапронова