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Чехия изменила правила въезда для привитых от коронавируса

Чехия изменила правила въезда для привитых от коронавируса

420on.cz 2120
Чехия изменила правила въезда для людей, которые уже сделали прививку от коронавируса. Привитые люди, которые приезжают в республику из стран с высоким и средним риском распространения инфекции, больше не должны делать тест на covid-19. Об этом сообщил в Твиттере министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек.
Чехия изменила правила въезда для привитых от коронавируса

«С 4 мая те, кому как минимум 14 дней назад была введена вторая доза вакцины, могут приезжать из «красных» и «оранжевых» стран без необходимости проходить тестирование или карантин. Это первый шаг к возобновлению нормального режима путешествий. Дальнейшие шаги последуют», — написал глава МИД.

Португалия, Финляндия, Ирландия и Исландия сейчас относятся к числу «оранжевых» стран со средним уровнем риска. В «красную» зону с высоким риском входят, например, Германия, Австрия, Словакия, Испания, Италия и Дания.

Путешественники, которые не получили вакцину, по-прежнему обязаны при въезде в Чешскую Республику сделать тест. Если страна отмечена красным цветом, необходимо пройти ПЦР-тест в течение пяти дней после приезда. После возвращения из «оранжевых» стран достаточно антигенного теста. Все пять дней туристы должны находиться в карантине.

В настоящее время большая часть стран на интерактивной карте отмечена темно-красным цветом (очень высокая степень риска), новое правило на них не распространяется. Все приезжающие из этих государств обязаны пройти тест на covid-19 перед въездом в Чехию.  

Темно-красным цветом на карте отмечены, например, Венгрия, Хорватия, Франция, Великобритания, Польша, Сербия, Россия, Украина и Казахстан.

Источник: novinky.cz

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