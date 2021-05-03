Чехия изменила правила въезда для привитых от коронавируса

Чехия изменила правила въезда для людей, которые уже сделали прививку от коронавируса. Привитые люди, которые приезжают в республику из стран с высоким и средним риском распространения инфекции, больше не должны делать тест на covid-19. Об этом сообщил в Твиттере министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек.

«С 4 мая те, кому как минимум 14 дней назад была введена вторая доза вакцины, могут приезжать из «красных» и «оранжевых» стран без необходимости проходить тестирование или карантин. Это первый шаг к возобновлению нормального режима путешествий. Дальнейшие шаги последуют», — написал глава МИД.

Португалия, Финляндия, Ирландия и Исландия сейчас относятся к числу «оранжевых» стран со средним уровнем риска. В «красную» зону с высоким риском входят, например, Германия, Австрия, Словакия, Испания, Италия и Дания.

Путешественники, которые не получили вакцину, по-прежнему обязаны при въезде в Чешскую Республику сделать тест. Если страна отмечена красным цветом, необходимо пройти ПЦР-тест в течение пяти дней после приезда. После возвращения из «оранжевых» стран достаточно антигенного теста. Все пять дней туристы должны находиться в карантине.

В настоящее время большая часть стран на интерактивной карте отмечена темно-красным цветом (очень высокая степень риска), новое правило на них не распространяется. Все приезжающие из этих государств обязаны пройти тест на covid-19 перед въездом в Чехию.

Темно-красным цветом на карте отмечены, например, Венгрия, Хорватия, Франция, Великобритания, Польша, Сербия, Россия, Украина и Казахстан.

Источник: novinky.cz