Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.81
USD
21.39
RUB
0.29
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
01n 6 °C
С 4 мая жители Чехии могут отправиться в путешествие по государственным замкам и крепостям

С 4 мая жители Чехии могут отправиться в путешествие по государственным замкам и крепостям

420on.cz 1010
С 4 мая для посетителей откроются государственные чешские замки и крепости. Туристы смогут попасть в крепости Троски и Бездез, частично возобновят работу замки Кршивоклат и Конопиште. Пока культурные объекты будут доступны только для индивидуальных экскурсий.
Фото: megapixel
С 4 мая жители Чехии могут отправиться в путешествие по государственным замкам и крепостям

С 4 мая жители республики смогут посетить крепости Троски, Бездез, Точник, Краковец, Кршивоклат, Раби, Велхартице, Валеч, некоторые помещения замка Небилов, а также Козел, Конопиште, Мнишек-под-Брды и Велтрусы. В выходные откроется усадьба Гамоуса в Збечно, крепости Жебрак и Швигов, синагога в Бржезнице. С полным перечнем объектов можно ознакомиться на сайте Национального института памятников Чехии (NPÚ). 

Перед посещением замка следует уточнить, какие именно помещения или территории открыты для туристов, а также часы работы объектов. Сделать это можно на сайте www.npu.cz. Например, в замке Козел будет доступна школа верховой езды, в Конопиште — оранжереи, в Небилове — сад, галерея и часовня. 

В Праге открывается один из самых посещаемых памятников мегаполиса — Петршинская смотровая башня вместе с Зеркальным лабиринтом и Старой ратушей. В этом году купить билеты посетители могут онлайн.

С 3 мая полностью возобновит работу и Пражский Град — теперь гражданам будут доступны не только сады, но и внутренние объекты комплекса, включая две выставки. 

Председатель совета директоров Prague City Tourism Франтишек Ципро пообещал, что в конце недели можно ожидать открытия и других пражских достопримечательностей. Точный график будет зависеть от развития эпидемической ситуации. 

Планируется, что с 7 мая жители страны смогут посетить обе мостовые башни на Карловом мосту, городскую колокольню Святого Николая, Новомлинскую водонапорную башню и Пороховые ворота. 

Напоминаем, что с 12 апреля в Чехии открылись замковые парки и сады, в том числе сады под Пражским Градом, Цветочный сад в Кромержиже, замковый парк в Сихрове и Червены Поржичи.

Посетители должны соблюдать установленные гигиенические требования: носить медицинские маски и респираторы на всей территории объекта, держать дистанцию в два метра, проводить дезинфекцию рук при входе.


Смотрите новый выпуск  «Итоги недели» на нашем YouTube

Короткий дайджест новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале

Обсуждение новостей и дискуссии — на Facebook

Присоединиться к сообществу 420on можно в Instagram


Источник: ceskenoviny.cz

Рассказать всем:
Темы
замок Прага Чехия памятник коронавирус
Читайте
по теме 
Личный замок в Чехии: сказка или выгодная инвестиция?
22.03.2021 12:17 Рынок недвижимости
Личный замок в Чехии: сказка или выгодная инвестиция?
5803
Тройский замок: при чем тут боги, титаны и Габсбурги?
17.02.2021 15:02 О Чехии
Тройский замок: при чем тут боги, титаны и Габсбурги?
4068
Памятники в Чехии в этом году посетили 3,6 млн человек
14.10.2020 16:59 Культура
Памятники в Чехии в этом году посетили 3,6 млн человек
2345
Ночь крепостей и замков в Чехии — 2020
19.08.2020 12:00 О Чехии
Ночь крепостей и замков в Чехии — 2020
3935
Последние новости:
03
мая
Что изменится в Чехии в ближайшие 10 дней
03.05.2021 18:59 Общество
Что изменится в Чехии в ближайшие 10 дней
2035
Чехия изменила правила въезда для привитых от коронавируса
03.05.2021 17:30 Общество
Чехия изменила правила въезда для привитых от коронавируса
2120
Куда за культурой в Праге? Pražská tržnice готовит новые проекты
03.05.2021 12:32 Культура
Куда за культурой в Праге? Pražská tržnice готовит новые проекты
718
В Праге в арене O2 Universum начал работу новый центр вакцинации против covid-19
03.05.2021 10:10 Общество
В Праге в арене O2 Universum начал работу новый центр вакцинации против covid-19
914
02
мая
Замруководителя полиции Среднечешского края хотят уволить за пьяное вождение
02.05.2021 16:10 Общество
Замруководителя полиции Среднечешского края хотят уволить за пьяное вождение
1054
Глава МВД Чехии считает, что на Земана в «деле Врбетице» мог повлиять экс-президент Клаус
02.05.2021 16:05 Политика
Глава МВД Чехии считает, что на Земана в «деле Врбетице» мог повлиять экс-президент Клаус
1347
01
мая
1 мая в Праге прошли акции протеста против ограничений по COVID-19
01.05.2021 18:29 Общество
1 мая в Праге прошли акции протеста против ограничений по COVID-19
1867
Чехия в числе первых в Европе начнёт тестировать COVID-паспорта
01.05.2021 11:28 Общество
Чехия в числе первых в Европе начнёт тестировать COVID-паспорта
3799
30
апреля
В Чехии от коронавируса умер новорожденный
30.04.2021 19:03 Экономика
В Чехии от коронавируса умер новорожденный
2472
В мае в Чехию поступит почти 3 миллиона доз вакцины от коронавируса
30.04.2021 16:18 Общество
В мае в Чехию поступит почти 3 миллиона доз вакцины от коронавируса
2600


Мобильная версия