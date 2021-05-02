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Замруководителя полиции Среднечешского края хотят уволить за пьяное вождение

Замруководителя полиции Среднечешского края хотят уволить за пьяное вождение

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Заместитель руководителя полиции Среднечешского края Ян Крейчи был задержан вечером 29 апреля на автомагистрали D8. Тест на наличие алкоголя в крови показал 2,39 промилле. Руководитель президиума полиции Чехии Ян Швейдар считает, что Крейчи должен покинуть свой пост.
Фото: shutterstock
Замруководителя полиции Среднечешского края хотят уволить за пьяное вождение

В четверг около восьми часов вечера Яна Крейчи задержали коллеги при стандартной проверке документов на 18-м километре трассы D8 недалеко от поселка Нова Вес. Перед поездкой он несколько часов провел на рабочем совещании, а затем пьяный сел за руль служебного автомобиля Škoda Kodiaq и отправился домой. 

Где именно замруководителя полиции употреблял алкоголь, пока неясно. По данным ČTK, Крейчи приехал на рабочее совещание с вечеринки. Встреча руководителей региональных подразделений полиции проходила с 13 до 17 часов. На совещании также присутствовал Ян Швейдар. 

«Я совершенно не понимаю тех, кто садится за руль в нетрезвом виде. Тем более, если речь идет о сотруднике полиции. Таким действиям нет оправдания, он должен покинуть свой пост», — прокомментировал инцидент глава президиума полиции.

Если Крейчи приехал на совещании с вечеринки, это может вызвать еще одну проблему. Согласно действующим противоэпидемическим мерам, встречаться на торжествах и праздниках могут только два человека. Исключения действуют только для членов одной семьи. 

В случае признания его виновным ему грозит до одного года лишения свободы, штраф или запрет на работу в органах.

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Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
полиция Автомобили Чехия алкоголь
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