Замруководителя полиции Среднечешского края хотят уволить за пьяное вождение

В четверг около восьми часов вечера Яна Крейчи задержали коллеги при стандартной проверке документов на 18-м километре трассы D8 недалеко от поселка Нова Вес. Перед поездкой он несколько часов провел на рабочем совещании, а затем пьяный сел за руль служебного автомобиля Škoda Kodiaq и отправился домой.
Где именно замруководителя полиции употреблял алкоголь, пока неясно. По данным ČTK, Крейчи приехал на рабочее совещание с вечеринки. Встреча руководителей региональных подразделений полиции проходила с 13 до 17 часов. На совещании также присутствовал Ян Швейдар.
«Я совершенно не понимаю тех, кто садится за руль в нетрезвом виде. Тем более, если речь идет о сотруднике полиции. Таким действиям нет оправдания, он должен покинуть свой пост», — прокомментировал инцидент глава президиума полиции.
Если Крейчи приехал на совещании с вечеринки, это может вызвать еще одну проблему. Согласно действующим противоэпидемическим мерам, встречаться на торжествах и праздниках могут только два человека. Исключения действуют только для членов одной семьи.
В случае признания его виновным ему грозит до одного года лишения свободы, штраф или запрет на работу в органах.
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Источник: seznamzpravy.cz