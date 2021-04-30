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В мае в Чехию поступит почти 3 миллиона доз вакцины от коронавируса

В мае в Чехию поступит почти 3 миллиона доз вакцины от коронавируса

420on.cz 1
​В мае в Чешскую Республику поступит 2,85 миллиона доз вакцины от четырех производителей. Ожидается, что поставки вакцины помогут существенно улучшить общую эпидемиологическую ситуацию в стране. Об этом на пресс-конференции 30 апреля сообщил министр здравоохранения Петр Аренбергер.
В мае в Чехию поступит почти 3 миллиона доз вакцины от коронавируса

По данным Минздрава ситуация в стране улучшается. В больницах с коронавирусом сейчас находятся 2782 пациента, в отделении интенсивной терапии — 631 человек. В ближайшее время больницы Праги и регионов, где за последние семь дней зафиксировано менее 100 случаев заболевания на 100 000 жителей, смогут вернуться к обычному режиму работы. Среди них Карловарский, Пльзеньский, Краловеградецкий и Либерецкий края. В этих регионах наблюдается стабильная эпидемическая ситуация и низкие показатели заболеваемости. На следующей неделе там полностью возобновят работу школы и детские сады.

«Пражские больницы возобновят отложенные операции. Будем надеяться, что все медучреждения скоро вернутся к нормальной работе», — сказал министр здравоохранения.

По мнению министра, на развитие эпидемии коронавируса в Чехии может существенно повлиять вакцинация. В мае в республику поступят 2,85 миллиона доз вакцины. Больше всего от компании Pfizer / BioNTech — 2,3 миллиона доз. Moderna предоставит 354 тысяч доз, Johnson & Johnson — 170 тысяч, AstraZeneca — 28 тысяч.

В Чехии прививки от коронавируса начали делать в декабре прошлого года. По данным на 30 апреля почти 2,1 миллиона человек (или 23,6% населения) получили как минимум одну дозу вакцины. Полностью прошли вакцинацию свыше 991 тысячи человек (11,2% населения). Как ранее сообщал Петр Аренбергер, в мае Минздрав планирует делать от 70 до 80 тысяч прививок в день.

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Источник novinky.cz

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Темы
Министерство здравоохранения Чехия прививки коронавирус вакцинация
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