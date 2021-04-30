Салонам красоты Чехии разрешили принимать результаты экспресс-тестов на covid-19

После заседания правительства в четверг, 29 апреля, министр здравоохранения Петр Аренбергер наконец представил решение относительно тестирования на коронавирус в салонах красоты, которые откроются на следующей неделе.

Фото: Pixabay

С понедельника, 3 мая, жители Чехии смогут пойти на маникюр, массаж или стрижку не только с подтверждением об отрицательном результате теста на covid из лаборатории — правительство разрешило людям делать экспресс-тесты прямо на месте.

«Я бы хотел, чтобы это было скорее исключение, чем правило. Конечно, для кого-то удобнее сделать тест в парикмахерской. Но тогда этот тест будет действителен только для одного посещения», — пояснил министр здравоохранения Петр Аренбергер. Чтобы проиллюстрировать свою мысль, Аренбергер привел в пример пожилого человека, который живет близко к парикмахерской, но далеко от лаборатории. Поездки в другой конец города для пожилых людей это лишняя нагрузка. По мнению министра, именно в таких случаях можно воспользоваться экспресс-тестами.

Аренбергер также подчеркнул, что в салонах будут приниматься тесты из школы. Если по каким-то причинам не получится предъявить бумажное подтверждение с результатом, будет достаточно заявления (čestné prohlášení) от родителей.

Министр призвал людей отдавать предпочтение профессиональным тестам из лабораторий, в этом случае подтверждение будет действовать дольше — 7 дней для ПЦР-теста, 3 дня для антигенного.

Лабораторные тесты в первую очередь следует делать мастерам, которые предоставляют услуги. Аренбергер сказал, что они, как и клиенты, имеют право проверять себя с помощью экспресс-тестов, но отметил, что считает это неправильным.

Правила посещения парикмахерских и других услуг по уходу за телом:

Мастер может предоставлять услугу только одному клиенту. Между креслами, столами или другими местами, где могут находиться клиенты, должна быть дистанция 2 метра. Не допускается проведение процедур, при которых происходит физическое нарушение кожных покровов (татуировки). При входе в салон красоты клиент должен предъявить подтверждение от работодателя о негативном тесте на коронавирус не старше 72 часов или подтверждение о негативном тесте из учебного заведения (или čestné prohlášení). Допускается проведение экспресс-теста на месте. При положительном результате клиент должен немедленно покинуть заведение. Сотрудники обязаны составлять списки клиентов с указанием ФИО посетителей и результатов тестирования на коронавирус. В случае, если эпидемия начнет распространяться, гигиенической станции потребуется отслеживать контакты.

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Источник: seznamzpravy.cz