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Опрос показал, как чехи относятся к позиции Земана по «делу Врбетице»

Опрос показал, как чехи относятся к позиции Земана по «делу Врбетице»

420on.cz 1301
Президенту Чехии Милошу Земану не доверяют 63% людей. Это следует из опроса, проведённого агентством NMS Market Research. Почти половина респондентов считает, что Земан скорее отстаивает интересы России, чем Чехии.
Опрос показал, как чехи относятся к позиции Земана по «делу Врбетице»

Опрос проходил 28 апреля. В нем приняли участие 565 человек старше 18 лет. На вопрос: «Доверяете ли вы президенту Милошу Земану?» 45% людей заявили, что «точно не доверяют», а 18% — «скорее не доверяют». 10% жителей республики полностью поддерживают президента, а 19% — скорее поддерживают, чем нет.

Напомним, что в воскресенье во время выступления на телевидении Земан впервые после обнародования «дела Врбетице» прокомментировал ситуацию. 

Он подчеркнул, что существуют две следственные версии обстоятельств взрыва на складе боеприпасов. Первая (изначальная) предполагает, что взрыв произошел из-за непрофессионального обращения с боеприпасами. Вторая — что это была операция иностранной разведки. Президент также заявил, что у Службы безопасности и информации Чехии (BIS) нет никаких доказательств того, что российские агенты находились в районе Врбетице. Его заявление вызвало волну негодований как среди политиков, так и среди населения республики. 

С его утверждением о том, что русские агенты, вероятно, не имеют отношения к взрывам, не согласны 51% опрошенных жителей страны. Разделяют позицию президента по этому вопросу 28% респондентов. Еще 21% затруднились ответить. «Меньше всего с мнением Земана согласны люди моложе 34 лет. И, напротив, больше всего его поддерживают чехи старше 65 лет», — говорится в сообщении NMS Market Research.

«Хотя президент долгое время пользовался большей поддержкой, чем, например, правительство или парламент, его заявления по делу Врбетице могли подорвать доверие к нему со стороны части населения», — сказал аналитик агентства Вит Павлиш. У президента больше поддержки среди избирателей ANO, SPD и KSČM. Меньше всего ему доверяют сторонники коалиций Pirates, STAN и SPOLU (ODS, KDU-ČSL и TOP 09).

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Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Милош Земан президент Чехия Опрос общественного мнения взрыв
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