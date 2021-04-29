Все магазины Чехии откроются 10 мая

Все розничные магазины в Чехии откроются 10 мая. Об этом заявил министр промышленности и торговли Карел Гавличек. По его словам, правительство уже одобрило снятие ограничений.

Недавно в правительстве обсуждали возможное возобновление розничных продаж с 3 мая. Изначальным условием для возобновления торговли в стране было снижение числа заражений коронавирусом ниже 100 случаев на 100 тысяч жителей за семь дней. Однако министр здравоохранения Петр Аренбергер в начале недели заявил, что, вероятно, к 3 мая не удастся достичь установленной границы. В настоящее время количество подтвержденных случаев COVID-19 в Чехии составляет 146 на 100 000 человек.

Všechny maloobchodní prodejny se otevírají definitivně 10.5.2021. Právě rozhodla vláda. — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) April 29, 2021

В четверг, 29 апреля, правительство Чешской Республики утвердило снятие ограничений на торговлю. Это подтвердил министр Гавличек: «Магазины откроются 10 мая, независимо от развития событий».

Магазины должны будут следить за соблюдением определенных правил: 15 квадратных метров на одного покупателя, двухметровая дистанция, дезинфекция рук перед входом в магазин и ношение респираторов.