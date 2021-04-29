В Праге обнаружена индийская мутация коронавируса

В чешской столице обнаружили индийскую мутацию коронавируса. По данным гигиенической станции Праги, в республику новый штамм привез путешественник, который в начале апреля прилетел из Индии. На прошлой неделе мутацию также нашли у студентов в городе Градец-Кралове.

«Это гражданин Чехии, который в начале апреля вернулся из Индии. В Индии он сделал тест, перед въездом в Чехию заполнил анкету. Проблемы со здоровьем у него начались на второй день после приезда», — рассказала главный гигиенист Праги Зденка Ягрова.

После въезда в республику мужчина находился в карантине и ни с кем не контактировал, кроме членов семьи. Сейчас он изолирован дома. По словам Ягровой, из симптомов у мужчины наблюдаются головные боли и высокая температура.

На прошлой неделе индийский штамм вируса был обнаружен у студентов из города Градец-Кралове, которые также вернулись из Индии.

В связи с этим с 27 апреля чешское правительство запретило жителям республики путешествовать в Индию. Вернуться из Индии в Чехию смогут только граждане страны и иностранцы с ВНЖ. Все они обязаны сделать три ПЦР-теста — один перед отъездом и два после приезда. Путешественники также должны пройти карантин.

Пока неясно, вызывает ли эта мутация более тяжелое течение COVID-19 и связанный с этим высокий уровень смертности. Индийский штамм вируса зафиксирован в 21 стране мира.

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Источник: novinky.cz