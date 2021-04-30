Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.89
USD
21.43
RUB
0.29
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
01d 16 °C
Депутаты Чехии дали шанс однополым бракам

Депутаты Чехии дали шанс однополым бракам

420on.cz 2266
Депутаты чешского парламента в четверг, 29 апреля, поддержали в первом чтении закон об однополых браках. За инициативу выступили депутаты от партий ANO, ČSSD, TOP 09, Pirátů, STAN и KSČM. Противник гей-браков, глава SPD Томио Окамура, во время обсуждения заявил, что он скорее выпрыгнет из окна, чем будет усыновлен однополой парой.
Фото: глава SPD Томио Окамура
Депутаты Чехии дали шанс однополым бракам

Против однополых браков выступил 41 депутат из 97 присутствующих в Палате депутатов. Не поддержали поправку в основном представители партий KDU-ČSL, ODS, SPD, а также часть депутатов от ANO и все независимые депутаты.

Внимание журналистов и общественности привлек Томио Окамура, глава SPD, который позволил себе неоднозначные высказывания по поводу усыновления детей гей-парами. По мнению Окамуры, главный аргумент людей, поддерживающих однополые браки, заключается в том, что они могли бы усыновлять детей, которые в противном случае оказались бы в приюте.

«Часть детства я провел в приюте. И могу вам сказать, что если бы однополая пара усыновила меня, я бы выпрыгнул из окна. Я всегда хотел иметь маму и папу», — сказал он во время дебатов в парламенте.

Окамура предложил ничего не менять в законе. «Брак — это связь между мужчиной и женщиной. Давайте оставим брак браком и  расширим права для лиц в зарегистрированном партнерстве», — высказался депутат. Глава SPD заверил, что ничего не имеет против гомосексуалистов, ссылаясь на то, что один из членов его семьи к ним относится. 

Противоположное мнение высказала депутат от партии ANO Марцела Меклова. «Брак — это решение для всех. Это не ограничит нас, не уменьшит количество гомосексуальных браков, не сократит число разводов. Каждый должен иметь на это право. Кем бы мы ни были, все мы в первую очередь люди», — подчеркнула Меклова.

С поправкой согласна и глава TOP 09 Маркета Пекарова Адамова. Она проголосовала за принятие законопроекта: «Я поддержу предложение. Я не хочу, чтобы гомосексуальные пары слышали, что их опыт это отклонение от нормы».

Критически к регистрации однополых браков отнеслась независимый депутат Ивана Невлудова. «Лично я уважаю ценность брака, который для меня является союзом мужчины и женщины, и я воспринимаю возможное изменение этого института как отрицание законов природы», — заявила Невлудова. В своем выступлении в Палате депутатов она говорила о полном разрушении концепции брака именно в связи с попыткой легализовать гомосексуальные союзы. «Мы хотим и дальше говорить о матери и отце или о родителе №1 и №2?», — обратилась Невлудова к коллегам.  

«Мы поддерживаем стабильные семьи, где есть отец и мать», — добавил к дискуссии Марек Выборны из KDU-ČSL. «Мы не обсуждаем закон о меньшинствах, мы обсуждаем ценности», — сказал он.

  • Смотрите новый выпуск «Итоги недели» на нашем YouTube

  • Короткий дайджест новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале

  • Обсуждение новостей и дискуссии — на Facebook

  • Присоединиться к сообществу 420on можно в Instagram

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
брак Парламент ЧР Чехия
Читайте
по теме 
Регистрация брака и партнерского союза в Чехии: права, условия, документы
29.04.2021 10:58 Жизнь
Регистрация брака и партнерского союза в Чехии: права, условия, документы
15035
МИД обещает помочь партнерам, которые оказались в разлуке из-за коронавируса
17.07.2020 15:20 Общество
МИД обещает помочь партнерам, которые оказались в разлуке из-за коронавируса
4987
Количество свадеб в Чехии в период карантина сократилось
12.06.2020 16:03 Общество
Количество свадеб в Чехии в период карантина сократилось
2272
Около половины браков в Праге заключают иностранцы
26.08.2019 20:11 Общество
Около половины браков в Праге заключают иностранцы
3099
Последние новости:
30
апреля
В мае в Чехию поступит почти 3 миллиона доз вакцины от коронавируса
30.04.2021 16:18 Общество
В мае в Чехию поступит почти 3 миллиона доз вакцины от коронавируса
1
В Чешском доме в Москве закрываются рестораны и отель
30.04.2021 13:48 Экономика
В Чешском доме в Москве закрываются рестораны и отель
617
Есть вопросы по бухгалтерскому учету и налогам в Чехии? Мы знаем, куда обращаться
30.04.2021 11:50 Экономика
Есть вопросы по бухгалтерскому учету и налогам в Чехии? Мы знаем, куда обращаться
210
Салонам красоты Чехии разрешили принимать результаты экспресс-тестов на covid-19
30.04.2021 09:46 Общество
Салонам красоты Чехии разрешили принимать результаты экспресс-тестов на covid-19
725
Опрос показал, как чехи относятся к позиции Земана по «делу Врбетице»
30.04.2021 09:40 Общество
Опрос показал, как чехи относятся к позиции Земана по «делу Врбетице»
1301
29
апреля
Все магазины Чехии откроются 10 мая
29.04.2021 17:49 Общество
Все магазины Чехии откроются 10 мая
3917
В Праге обнаружена индийская мутация коронавируса
29.04.2021 17:33 Общество
В Праге обнаружена индийская мутация коронавируса
1316
В семи регионах Чехии ученики второй ступени вернутся в школы
29.04.2021 17:28 Общество
В семи регионах Чехии ученики второй ступени вернутся в школы
866
Депутаты Европарламента одобрили COVID-паспорта
29.04.2021 15:27 Общество
Депутаты Европарламента одобрили COVID-паспорта
3052
SÚKL не смог оценить качество и безопасность вакцины Sputnik V
29.04.2021 10:12 Общество
SÚKL не смог оценить качество и безопасность вакцины Sputnik V
2422


Мобильная версия