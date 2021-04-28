Депутаты Европарламента обсуждают коллективную высылку дипломатов РФ в знак солидарности с Чехией

Депутаты Европарламента предложили осудить угрозы России в адрес Чехии и принять дальнейшие санкции в связи с агрессивным поведением Москвы. Голосование по проекту резолюции ЕС состоится в четверг, 29 апреля.
Дипломатический конфликт между Чехией и Россией начался 17 апреля после заявления премьер-министра Андрея Бабиша о том, что российские спецслужбы причастны к взрывам на складе боеприпасов в Врбетицах в 2014 году. В связи с этим 18 сотрудников российского посольства были высланы из Чехии. В ответ Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.
Словакия, Румыния и страны Балтии солидарно отреагировали на шаги Чехии, выслав нескольких дипломатов. Москва в ответ объявила о высылке семи сотрудников посольств этих стран. Они должны покинуть территорию РФ в течение семи дней.
Депутаты Европарламента предлагают всем странам Евросоюза подготовить совместный план действий в отношении России. Аналогичным образом в 2018 году европейские страны отреагировали на завершение расследования в Великобритании, согласно которому российская разведка была причастна к отравлению бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери.
«Россия понимает только силу, она воспринимает стремление к переговорам как слабость. Поэтому я считаю, что страны-члены ЕС должны последовать примеру дела Скрипаля и выслать российских дипломатов», — заявил депутат Европарламента от Чешской республики Иржи Поспишил.
«Я рада, что резолюция ЕС выражает полную солидарность с Чешской Республикой и призывает европейские страны к решительным ответным действиям», — заявила вице-президент Европарламента Дита Харанцова.
Проект резолюции поддерживает большинство депутатов Европарламента, он имеет большие шансы на то, чтобы быть одобренным.
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Источник: ceskenoviny.cz